【ぬーどるストッパーフィギュアーバイパー - シャイン・オブ・ラブー】 7月ごろ 展開予定

フリューは、プライズ「ぬーどるストッパーフィギュアーバイパー - シャイン・オブ・ラブー」を7月ごろに展開することを発表した。

本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」に登場する「バイパー」を、同社のプライズ「ぬーどるストッパーフィギュア」で商品化したもの。

今回同社のプライズ情報を扱う「フリュープライズ公式」のXアカウントにて本製品を発表しており、つい目を奪われるポージングと衣装や、愛らしい表情をしたバイパーのフィギュアを一足先に確認することができる。

(C)SHIFT UP CORP.