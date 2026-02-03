「勝利の女神：NIKKE」よりつい目を奪われるポージングのバイパーがプライズ「ぬーどるストッパーフィギュア」に登場！7月より展開予定
【ぬーどるストッパーフィギュアーバイパー - シャイン・オブ・ラブー】 7月ごろ 展開予定
フリューは、プライズ「ぬーどるストッパーフィギュアーバイパー - シャイン・オブ・ラブー」を7月ごろに展開することを発表した。
本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」に登場する「バイパー」を、同社のプライズ「ぬーどるストッパーフィギュア」で商品化したもの。
今回同社のプライズ情報を扱う「フリュープライズ公式」のXアカウントにて本製品を発表しており、つい目を奪われるポージングと衣装や、愛らしい表情をしたバイパーのフィギュアを一足先に確認することができる。
『勝利の女神：NIKKE』より
つい目を奪われるポージング＆愛らしい表情のバイパーが初登場✨
ぬーどるストッパーフィギュアーバイパー - シャイン・オブ・ラブー
