お笑いトリオ「我が家」の坪倉由幸（48）が、2日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。憧れの芸能人を明かした。

“なりたい顔”の芸能人の話題になり、坪倉は「玉森（裕太）君」と即答。「やっぱ好きかな、あの顔は。あの顔になりたいもん」と話すと、玉森と同じ「Kis-My-Ft2」の二階堂高嗣は、坪倉と玉森が共演した仕事を回想。「こんな饒舌な坪倉さんが汗だくで。玉を前にしたら」と明かすと、坪倉は「首元がじんわりしたの、ビックリした、自分でも」と振り返った。

そして「考えたらもっともっと汗かいてきて、“ヤバイヤバイ、二階堂の前で恥ずかしい”って、めちゃくちゃ緊張したのを覚えてる」と告白。さらに「あとあの人も好きなんだよね、坂口健太郎君。塩顔というか、韓国の俳優さんにいそうな顔というか。結構好きですよ」と語った。

対して二階堂が「俺、市原隼人さん」と挙げると、共演者は驚きながら「結構濃いね」「キリッとした」などの声が。「超好きです。カッコイイ」という二階堂は、「めちゃくちゃ姿勢がいいよね」との指摘に、「体格も。男っていう感じ。アツいよね」と絶賛していた。