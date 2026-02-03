元AKB48で女優の前田敦子（34）が2日、自身のインスタグラムを更新。6歳・長男が撮影した自身の私服ショットを公開した。

「久しぶりの Jacket @zara Top @gu_for_all_ Denim @bibiy_official Belt @therow Sneakers @newbalance Bag @longchamp #ootd #私服」とつづり、私服ショットを披露した。

「息子が写真撮ってくれて表情まで演出してくれちゃって セレクトに曲も決めてくれて、、いい彼氏すぎるんだけどー」とわが子の成長に感激。「ともにも今写真お墨付きもらえたよ」と添えた。

この投稿に、フォロワーからは「本当におしゃれで憧れます」「ハンサム 素敵です」「センス良すぎる」など久しぶりの私服公開への喜びの声のほか、「かわいい息子くん天才ですありがとう あっちゃんの私服写真嬉しい」「天才すぎる」「写真撮るの上手ですね」「モデルの良さわかってる」といった長男にも称賛の声が寄せられている。

前田は18年7月に俳優の勝地涼と結婚し、19年3月に長男が誕生したが、21年に離婚している。