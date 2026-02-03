厚生労働省「令和6年(2024)人口動態統計月報年計（概数）の概況」によると、日本では同居20年以上の「熟年離婚」が、統計のある1947年以降で過去最高を更新し続けているそうです。定年後の生活で「相手の本性」を知ってしまうこともその原因のひとつかもしれません。朝日新聞取材班による著書『ルポ 熟年離婚』（朝日新聞出版）より、定年退職後の夫に失望した70代専業主婦の事例を紹介します。

平穏無事に一生を終えると思っていたが

それは、40年以上の勤めを終えた夫が最後に出勤した日のこと。東京都に住む70代の主婦は、長年家族のために働いてくれたことに感謝の気持ちでいっぱいだった。

帰宅した夫を「ご苦労様でした」とねぎらった。夫の手には職場でもらったバラの花束があった。「奥さんもご苦労様でした」と贈られた花だという。

「『奥さんの好きな花は』と聞かれたけど、わからんと答えた」と夫。二人の娘は毎年、誕生日に大好きなユリの花を贈ってくれる。「娘にもらったの」と夫にも話していた。「好きな花ぐらい知っててよ」。がっかりしたのを覚えている。

とはいえ、退職後の暮らしを心配してはいなかった。ずっと一緒にやってきた。このまま、ともに、平穏無事に一生を終えると思っていた。

「でも、そうじゃなかった」

退職後の夫は…

5歳年上の夫とは20歳のころに職場で出会った。一緒にいるとなんとなく安心できる感じがして、1年後に結婚した。長女を出産後に退職し、専業主婦として次女、長男も含めて三人の子どもを育てた。

子どもたちと進学や就職を話し合うとき、夫は価値観を押しつけるようなことを口にし、話がずれていく。だから、夫には事後報告の形で伝えることが多かった。それでも、大きな波風は立たなかった。

夫は定年退職後、再雇用で3年働いた。予想より仕事が忙しく、「やめたい」と切り出されたとき、反対はしなかった。

退職後は、夫婦でお金をかけない旅をしたいね。道の駅などで車中泊をして、寒い季節は南へ、暑いときは北へ行って。何回かに分けて日本を一周できたら――。

夫に伝えると「行けたらいいね」と生返事ばかりが返ってきた。退職後、夫は1日中、大好きなテレビの前にいるようになった。

朝起きるとテレビ。外出から帰ると、まずはスイッチを入れる。ニュースにワイドショー、映画……。チャンネルを変えては見続けていた。

「私、こんな人と結婚していたんだ」妻の後悔

外出はたまに買い物にいったり、別の場所に住む子どもたちに会いに行ったりするくらい。

夫には持病があり、1、2ヵ月に1度、病院に行くついでに、近くの元の職場に顔を出した。

働いていたとき、OBが頻繁に職場に来てはおしゃべりをして帰るのを「また来てたよ」「忙しいのに迷惑だ」と言っていたのに。「迷惑なんじゃないの？」と言っても、夫は「長居をしていないから大丈夫だ」の一点張りだった。

それ以外、夫がでかけることはほとんどなかった。そして、テレビを見ている時やたまの外出の際、はやりの格好をしていたり、髪を派手に染めたりする人を見かけると、いつも口にした。

「変な格好だ」「なんでこんな髪の色にしてるんだ」

「見かけで人を判断しちゃ駄目よ」。女性の言葉は響かなかった。

車を運転すると、ぴったり後ろにつく車に怒り、急ブレーキを踏む。「事故になるからやめて！」と助手席から注意すると「分からないやつには、やらないと駄目なんだ」

「私、こんな人と結婚していたんだ」

食い違う会話とけんかの末、夫の人柄に改めて気づき、がっかりしたのは、夫の退職後、1年が過ぎるころだった。

「お母さん、うつ病になったみたいだよ」

「緩衝材」だった子どもたちも家庭を持ったり就職したりして、家を出てしまった。二人の娘に愚痴をこぼすと、「お父さんはそういう人だから、仕方ないよ」。次第に不満を心の奥にしまい込むと、今度は次女に言われた。

「お母さん、ボソボソしゃべって何を言っているか聞こえない。なんか暗い顔をしてる。うつ病になったみたいだよ」

とっさに「お父さんのせいだ」と返した。原因は分かっていても、我慢しなきゃしょうがない。でも、一緒にいたくない。

1日のほとんどの時間を、自分の部屋にこもり、本を読んで過ごすようになった。食事も3食すべてを別々に食べる。夫も自分の部屋で過ごし、お互い自分の部屋からほとんど出ない。

「1日顔を合わせなければ、それで済んじゃう」生活になった。

離婚すれば気持ちは楽になるだろう。でも年金生活で、別れたら生活が大変だ。子どもたちも両親を心配するだろう。夫の最期はみとらないといけない、という思いもある。

ついに爆発…妻が“人生で一番激しく怒った”日

だが、1年ほど前、積もり積もった不満が「爆発」した。けんかの原因は思い出せないくらい、ささいなことだったと思う。

リビングで、夫を「あんた」と呼び、「本当に大っ嫌い！」「なんでそんなに人の気持ちが分からないの！」と怒鳴った。人生で一番激しく怒った。

でも、夫は「お母さんが悪い」と考えを曲げなかった。けんかしたことを伝えた娘からは、こう言われた。

「お父さんが変わると期待してるから、お母さんは言っちゃう。でも、無駄だからね」

そうか、私は、夫が変わってくれるとまだ期待してたんだ。じゃあ、それを諦めよう――。何かが心の中で解けるような感じがした。1日の中で夫婦の会話は5分もない。イライラすることもなくなった。

「気持ちを分かって」と渡した小説

夫は「ただの同居人」だ。

昨年、図書館で一冊の本を手に取った。『定年オヤジ改造計画』（垣谷美雨、祥伝社）。定年退職した昭和世代の頭の固い男性の存在に、妻が体調を崩す姿が描かれていた。

夫に勧めると、読み始めた。ただ、自分に都合の悪いことが書いてあると思ったのか、すぐに読み進めるのをやめた。ドラマ化された際も「ドラマを見てね」と声をかけた。

私の気持ちを分かって――。まだどこかで夫に期待していたのかもしれない。今度は見てくれた。そして、夫は言った。

「このドラマは大げさだな」

「ただの同居人」との暮らしは、変わりそうにない。

朝日新聞取材班