2026年2月3日の『徹子の部屋』に船越英一郎さんが高橋英樹さんと共に登場。出会った38年前の思い出や、お互いの生活の変化を語り合います。今回は船越さんが舞台に初挑戦した際のインタビュー記事（2023年10月28日初出）を再配信します。*****2022年にデビュー40周年を迎え、2023年10月28日（土）より、東京・明治座にて『赤ひげ』の座長を務める船越英一郎さん。「2時間ドラマの帝王」と呼ばれる大ベテランだが、意外にも本作で初舞台・初主演となる。役どころはNHKBS時代劇『赤ひげ』で主演を務めた新出去定（にいで・きょじょう）。これまで舞台を避けていた理由、俳優としての矜持、『赤ひげ』という作品にかける想いについて伺った。（構成◎碧月はる）

【写真】銘酒黒龍で、キャストと鏡割りをする船越さん

* * * * * * *

「恥をかきたくない」舞台を避けていた理由

「2時間ドラマの帝王」の異名を持つ船越さんは、民放5局の2時間ドラマすべてに主演作を持つ。そのほか、連続ドラマや映画、バラエティなど数多くの作品に出演してきたが、これまでなぜ「舞台」から遠ざかっていたのだろうか。

実は、若気の至りで小劇団を立ち上げた経験があるんです。当時の小劇団はメディアとは全くかけ離れたところにあり、劇団員はみな清貧に耐えなければやっていけない暮らしをしていました。そんな中で、僕だけ予算が潤沢にある場所でギャラをいただいてお芝居をするなんて、とてもじゃないけど「やってはいけない」と思ったんです。商業演劇に対するアンチテーゼを掲げて小劇場運動をしている人間が、商業ベースの舞台に出ることは許されない。そういう意地と自分への枷があり、舞台から長らく遠ざかっていました。

そうこうしているうちにドラマの撮影が増えてきて、ルーティンワークの中にずっぽりと身を置くようになって。前年の暮れには翌年のスケジュールがすべて埋まる。シリーズものをやらせていただくというのは、そういうことなんですよね。

年間10本以上のドラマ撮影、そこに加えてスペシャルドラマが入ってきたりもするので、合計すると年15〜16本のペースで2時間ドラマの撮影をするわけです。さらに映画や連続ドラマもやらせていただいていましたから、前年のうちに予定を割り振らないとスケジュールが成り立たなくなってしまうんですよ。なので、ロングスパンで取り組む必要がある舞台作品には、なかなか手を伸ばせないところがあって。

でも、2時間ドラマが斜陽になり、少しずつ時間に余裕ができて、「これからどうしよう」と不安を抱きはじめた矢先、NHKの『ごごナマ』という月曜から木曜まで週4日間の生放送番組の司会に“就職”したんです。あ、番組に出演が決まることを、僕は「就職」と表現してるんですけど。（笑）

2時間ドラマ、連続ドラマ、時代劇、毎日の帯の司会。いろんなところに就職しながらキャリアを積んでいくうちに、「今さら恥をかきたくない」という思いが強くなってきた。いわゆる保身ですよね。舞台を避けていた理由は色々あるのですが、実はこれが一番の本音です。でも、この思いが還暦を迎えたのを機に変わってきたんですよ。

深い感謝と、還暦後に“去来”してきた思い

近年、『警視庁考察一課』『テイオーの長い休日』など、数々のセルフパロディ作品に出演されている船越さん。還暦を迎え、自然と去来してきた思いの先に、よりしなやかな“俳優として”の生き方があった。

還暦を迎えた頃からセルフパロディの作品が増えてきて、ドラマ・CM共に数々の作品に出演させていただきました。セルフパロディの作品に出ることは、正直リスキーな面もあります。俳優として色がついてしまうのではないか、このイメージの中でしか仕事ができなくなってしまうんじゃないか。そんな葛藤もたくさんありました。でも、楽しんでくれる方がいるなら、余計なことを考えずにエンターテイナーとしてみなさんに楽しんでもらえばいい。「恥すら楽しんでもらえればいい」と、そう思えるようになったんです。

2時間ドラマに出演されている方は数多おられます。その中で、なぜか私をアイコンにしていただけた。これには本当に心から感謝しています。今日を支えてくださったみなさんのおかげで、ここまでえっちらおっちらやってこられたわけですから。

昨年、デビュー40周年を迎えました。大きな節目に、感謝の気持ちを直接お伝えできるものは何かと考えたら、やはり「生の舞台」だな、と。還暦を迎え、キャリアを40年積み重ねてきた人間が、あがき、もがき、ジタバタとのたうち回っている。その姿をお見せすることが、僕からみなさんへ贈る感謝の気持ちです。「恥をかきたくない」から、「恥をかいてもいい」に変化した。これが、60の声が聞こえる頃から自然と去来した思いでした。



記者会見で質問に答える船越さん（写真提供◎明治座）

コロナ禍、家にいる時間が増えたタイミングで犬を飼いはじめたのですが、彼との出会いも大きかったですね。名前はレオです。コロナ禍前はドラマ撮影で地方に行くことが多くて、「いつも崖にいる」とみなさんが笑っていたくらいですから、とても犬を育てるなんてできなかった。でも、今なら飼えるじゃんって。

そうしてレオとの生活がはじまったのですが、教わることが実に多い。はじめのうちは「寝室には入れない」などルールをあれこれ決めていたんですけど、あまりにもかわいくてルールがどんどん緩んでいって。でも、ちゃんと良い子に育つ。そんなレオの様子を見ていたら、「ルールを外したほうがいいんじゃないか」と思うようになりました。

僕はもともとルール作りが大好きで、自分自身にもたくさんのルールを課していたんです。「世の中ギブアンドテイクで、犠牲を払うから何かが手に入るんだ。自己犠牲を厭わない生き方をしろ」「弱音を吐いたらそこに魔が入ってくる。言霊になるから、絶対に弱音を吐くな」――こんな感じでルールを色々課してきたわけですが、知らないうちに自分をカゴの中に閉じ込めてしまってたんですよね。でも、それを外してみたらすごく楽になって。すると、不思議なことに仕事の幅も広がっていきました。セルフパロディ作品も、そのうちの一つです。

「2時間ドラマの帝王」が抱えていた葛藤

2時間ドラマのフィールドで、トップランナーの一人になりたい。船越さんがそう思えるようになったのは、30代半ばを過ぎた頃だった。それまでも数々の2時間ドラマに出演していたものの、当時は葛藤を抱えていたと打ち明ける。

僕は「俳優をやめたい」と思ったことは一度もないんですよ。でも実は、「２時間ドラマをやめたい」と、何度かマネージャーに申し出たことがあります。僕が出演していたのは、サスペンス、ホームドラマ、時代劇などが多かった。要するに、同世代の人たちが観る作品に出られなかったんです。自分より上の世代をコアターゲットにした作品にしか出演できない。トレンディドラマ全盛時代に、僕はその場にいられなかった。そのことに強い焦燥感を抱いていました。でも、ある作品との出会いをきっかけに、その考えが変わったんです。

NHKではじまった『こちらブルームーン探偵社』。このドラマが本当に面白くて。ブルース・ウィリスとシビル・シェパードのバディもので、探偵事務所を舞台に数々の難事件に挑むのですが、主演2人のマシンガントークがとにかく面白い。「どうして日本にはこういうドラマがないんだろう」と思っていたら、ある人に言われたんです。「お前がやっていることに似ているよ」と。それで思い返してみたら、たしかに当時の2時間ドラマでバディものを多くやらせてもらっていることに気付きました。そんな時に、山村美紗さん原作の『小京都ミステリー』シリーズのお話をいただいたんです。

ドラマでバディ役となる片平なぎささんにも『こちらブルームーン探偵社』を観てもらい、「こんな作品を目指したいです」とお話しました。それで片平さんの同意を得て、監督にも相談しながら、クロストークを持ち味にした2時間ドラマの制作に挑んだわけです。当時の火曜サスペンスにおいては、コメディ色のある作品は異質なものでした。でも、結果的に視聴率が取れた。これが大きな転機となり、そこから「2時間ドラマを極めたい」と思えるようになりました。最終的には企画に携わるほど2時間ドラマに没頭していましたね。

俳優という職業は、みなさんに可能性を見つけてもらえることが一番大事で、見つけてもらえなければ、どんなに声高に叫んでもむなしい遠吠えみたいになってしまう。そういう意味で、僕は自分の職業をカテゴライズするなら「サービス業」だと思っています。「サービス業“で”いい」ではなく、「サービス業“が”いい」。もちろん、この仕事は芸術家の側面もあり、道を究めていく求道者の側面もある。ただ、僕はみなさんに楽しんでもらうことだけを考えてここまでやってきたので、こんな俳優がいてもいいんじゃないかと。

昔、父（編集部注 俳優の船越英二さん）に言われたんです。「どこまでいっても、“いただく”仕事だよ」と。「俳優は、男子一生の仕事じゃない。次の仕事があるか、ずっと不安の中にいなきゃいけない。だからお前をこの仕事に就かせたくないんだ」。これが、どうにか僕に俳優の道を諦めさせようした父の最期の言葉でした。どんなに積み重ねても、徒労に終わることもある。でも、これは今回の舞台と通ずるところがあるんです。『赤ひげ』は、あらゆる意味で現代社会や俳優の仕事と重なる部分の多い作品だと思います。

『赤ひげ』は時代そのものを映し出す鏡

『赤ひげ』は、若い医者たちが老獪な医者と出会い、いろんな化学反応を起こしながら切磋琢磨していく成長物語である。船越さんは、本作品を「世の中のすべての縮図」だと語る。

台本に、こんな台詞があるんです。「暇に見えて効果のある仕事もあるが、徒労に見えても、それを持続し積み重ねることによって効果の現れる仕事もある」――僕は、この台詞は俳優のためにある言葉だと確信しています。役作りをするためには、一見すると無駄に思える時間を作ることが一番の近道なんです。俳優は、自分が演じる役のストーリーテラーになれないといけない。一人の人間の中にどれだけ深い思い出を作ってあげられるか。それによって、役作りは深く面白くなるんですよね。

この作業を“徒労”だと思ってしまえば、俳優を長く続けるのは難しいと思います。どんなに作り込んでも、発表できずに終わることもたくさんある。そうすると、まさに全部徒労だったかのように感じるかもしれない。でも、実際には徒労なことなんか何一つないんです。僕が俳優になって一番幸せだと思えることは、どんな時間もすべてが自分の財産になるところです。ボーッと過ごした1日、失恋の痛み、人を傷つけてしまった後悔。生きていく上で、無駄になることは何もない。本当にいい仕事に就いたなと思いますよ。

今回の舞台では、原作にはない「医者の働き方改革」につながる要素も取り入れています。原作のテーマは保ちつつ、令和の現代を映す鏡でありたいな、と。舞台は生のものなので、生の世界観をお届けしたいんです。「今」世の中で起こっていることを、僕らがここで演じたい。そんな矜持を持って、演出家の方も含めて、それぞれの思いを共有しながら日々稽古に励んでいます。

そもそも「赤ひげ」役に挑むのは、僕にとって大変な冒険でした。三船敏郎さん、小林桂樹さんなど、僕が尊敬する俳優さんたちに演じ継がれてきた作品で、そこに自分が名を連ねるなんて無謀な大冒険以外の何者でもないだろう、と。しかし、同時に役者冥利に尽きる話だとも思いました。僕は「船越」という名前ですから、荒波に船を漕ぎ出そうと思ってしまったんですよね（笑）。ドラマ作品で船を漕ぎ出し、役に没入したのが2017年。思いがけずドラマがシーズン4までつながっていき、今度は舞台です。

今回の「赤ひげ」は、自分の中でもっとも成熟した「赤ひげ役」である一方、より人間臭い未成熟な「赤ひげ」であるとも言えます。少年の心を持ち続けた面倒くさい大人として、人物像を描いているので。赤ひげは、僕がこれまで演じてきた役とは空気感がまったく違う。でも、僕自身の元の性格は、新出去定のほうが近いんです。僕ももう63歳ですから、人には言えない難しい過去や、トラウマになるような出来事もたくさん経験してきました。皆さんのほうがよくご存じかもしれません（笑）。酸いも甘いも味わって、それでも尚この仕事と向き合っている。そして今、初舞台でジタバタともがく様も、“貧困と無知”と戦い、抗い続ける「赤ひげ」の姿と重なる部分です。

このように『赤ひげ』という作品は、現代や自分自身と不思議なほどリンクします。新出去定と若き医師たちの関係性は、若い俳優さんたちと僕との関係性と重なる。まさに稽古場は、小石川養生所の空気感そのものです。ほかにも、未知の病に挑む医者の姿は、コロナと戦う医療者を思わせます。どんなにテクノロジーや文明が進化しても、人間の営みはほぼ変わらない。愚かしいところも変わらない。『赤ひげ』は、時代そのものを映し出す底しれない大きな鏡だと思うんです。

最大のライバルは、坂本冬美さんが演じる主題歌の「人間賛歌」です。あえて、「歌う」ではなく「演じる」と言います。楽曲は言わずもがな、表現力も素晴らしい。作品世界が凝縮された曲で…三位一体とはこのことだなと思いますね。何とかこの主題歌を乗り越えなきゃいけない。壁、壁、壁だらけです。でも、それがまた力になる。原作の持つ力、楽曲の持つ力、すべてお借りして、みなさんに楽しんでいただける作品にしたいと思っています。