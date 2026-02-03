＜自宅に和室は必要か＞今どき、洋室ばかりって本当？和室が持つ意外な汎用性とは
ライフスタイルの洋風化に伴い、近年は和室のない家も増えているようです。マイホームを建てる際に和室を作るか迷うこともあるでしょう。なくても問題ない気もするし、あったらあったで便利な気もする……。
マイホームに和室があるかを尋ねるトピックが、ママスタコミュニティにあがりました。投稿者さんの家には和室がなく、「なくても何も問題なかった」とのこと。
ライフスタイルが洋風化した今、和室はもう不要なのでは
『ない。家を建てて10年が過ぎたけれど、必要だと思ったこともないな』
和室のない家に住むママに共通していたのは「なくても問題ない」「作ろうとも思わなかった」と、後悔がないところ。「和室は好きじゃない」という個人的な好みから、「畳は気持ち悪い」という意見まで！ 好みはそれぞれですが、なかにはい草の感触や香りが苦手なママもいるのかもしれません。もともと和室のない家で育ったママであれば、どう使えばいいのか迷うこともありそうです。
『当初は和室もあったけれど、洋室にリフォームした』
わざわざ和室がない家にリフォームしたママもいました。
『ない。でも、寝室には畳マットを敷いて、3つ折りマットの布団で寝ている。結露もしないし、マットを畳めば部屋が広く使えて便利だよ』
洋室に直接布団を敷くことをためらうママがいるかもしれませんが、最近では便利なアイテムもあります。洋室でこたつを使っているママは「フローリングに極厚のマットを敷いているので、痛くない」とのこと。
『ない。住宅メーカーは粘っていたけれど、今は和室なしが主流だよね』
家を建てる際に和室をおすすめされるケースも多いようで、「設計の段階で和室を提案された」「本当は作りたくなかったのに、『和室がないと（売却するときに）売れませんよ』と言われ、作るハメに」といった経験談も。おすすめされる理由は不明ですが、結果的に和室を作ったママからは「フローリングより、和室の方が費用がかかった」というコメントが寄せられました。和室といっても使う素材で価格幅がありそうなので一概には言えませんが、もしや利益的なことでしょうか……？
実際は「和室あり」の家も多かった！メリットは汎用性の高さ
「今はどこも和室なし」と教えてくれたママがいましたが、今回集まったコメントの多数派は「和室あり」でした。全体の7割弱です。
『和室があってよかった。姉家族が泊まりにきたときに使っているし、わが子がひとり部屋を使うまでの寝室にしている。お雛さまも飾りたいので、仏間のようなスペースも少し作った』
『2部屋ある。客間になるかもしれないと思ったのと、汎用性があるなと考えて』
こちらのママによると、客間代わりにしている1階の和室は、「仏壇も置くことになったので、ちょうどよかった」とのこと。2階は物干し部屋にしているけれど、コロナ禍のときには病人の隔離部屋にしたそうです。和室のメリットは、どうやらこの汎用性なのではないでしょうか。
コメントを見る限り、もっとも多い用途は「客間」。親戚や友だちの宿泊スペースとしても活躍するようです。布団なら、宿泊する人数によってフレキシブルに対応できます。先ほど洋室で布団を使っているママもいましたが、一般的にフローリングは畳よりも固く、冬は寒さの心配もあります。
『あってよかったよ。子どもが小さいときは遊び場として活用できたし、風邪をひいたときはリビング隣の和室に寝かせるなど、便利だったから』
子どもが小さいときの寝室・遊び場としての用途も目立ちました。とくに赤ちゃん時代は大活躍するようです。「天気のいい日に、子どもと和室でお昼寝するのが大好き」というママも。
『最低限の物を置く部屋として使っている。ストレッチしたり、大物のアイロンをかけたり』
汎用性が高い分、使い方には個性が出ます。和室なら床にマットを敷かずとも、手軽にストレッチができますね。「パズルマットを敷いて、猫の遊び部屋に」「畳んでいない洗濯物を置いておく部屋」などの声もありました。他に仏壇や神棚、お雛さまや兜などを飾る空間として活用する声も目立ちます。
「和室あり」のなかでも、満足度には差が。実はデメリットも
満足する声も多かった「和室あり」でしたが、「あってもなくても、どちらでもよかった」という声も。
『旦那が「どうしても和室を作りたい」とこだわったから、ある。私はなくてもよかったかな。来客のときに案内するけれど、頻繁にはこないから半分物置になっている』
『建売だから当たり前に付いていた。段差ゼロでリビングと繋がっているから広く使えるのはいいけれど、やっぱり傷みやすい。畳張替えのタイミングでフローリングにしたい』
はっきりと後悔する声はわずかだったのですが、どっちつかずの感想はそれなりに多い印象でした。旦那さんが和室を希望したケースと、建売で最初から付いていたケースが主だったので、そもそも妻側の計画には入っていなかったようです。実際に使ってみて和室の良さは分かったけれど、同時にデメリットにも気付いたというところでしょうか。
『賃貸時代は和室があったけれど、家を建てたときに畳はやめた。私には手入れ維持ができなかったから』
複数のママが挙げたのが、メンテナンスの手間でした。普段の掃除は掃除機でもOKですが、「ガンガンにかけたら畳がボロボロに」という体験談も。また、畳の張替えを面倒に感じるママも多いよう。新しい畳なら使い方次第では10年以上持つこともあるようですが、張替えの手間や費用をネックに感じることはありそうです。意外なところで「入るのにわざわざスリッパを脱いだりするのが、面倒」という声もありました。
他にも「和室はないけれど、子どもが幼い頃は居間に3畳分の置き畳を置いていた」「和のテイストが強くならないように、琉球畳にした」などといったコメントもありました。フローリングだけでなく畳を使った空間作りもできる、豊富な選択肢があるのは日本の住宅ならではです。これからマイホームを建てるママも最初から「和室はいらない」と決めつけず、どんな用途がありそうかを一度検討してみてはいかがでしょうか。