桑木志帆が高校時代からの親友とオーストラリアへ 「虫刺されと日焼け以外100点」の仲よし旅行「ナチュラルメイクも素敵」の声
桑木志帆が自身のインスタグラムを更新。高校時代の同級生で昨年秋までマネジャーを務めていた親友の中村優海さんとオーストラリア旅行を楽しんだ写真20枚を投稿した。
【写真】オーストラリアでシュノーケリング、レアな海中2ショット
「ゆうみっちとオーストラリア」「いい街で人も優しくて最高だった！ 虫刺されと日焼け以外100点」と絵文字を上手く使いながら感想を記した。投稿では顔の前にプルメリアの花をかざした2ショットで始まると、レストランの店内や、サングラス姿で緑豊かな通りに立ちピースをする写真。さらにシュノーケリングも体験、海中で撮った2ショットなどを公開した。また一つ前の投稿では桑木の写真だけをまとめて公開したが、それを受けて今回は中村さん1人の写真も多かった。これを見た中村さんは「ゆうみのソロいっぱい出て来た爆笑爆笑」と嬉しそうにコメントすると、桑木は「可愛いいから見せびらかしたった」と返答していた。多くのファンも「可愛い過ぎ〜」「最高のオフショット」「ナチュラルメイクも素敵です」など、旅先での写真の大公開を喜んでいた。最後に桑木は「今年も一緒に旅行行ってくれてありがとう」「これからもたくさん思い出作ろー」と中村さんに呼び掛けて投稿を締めくくった。
