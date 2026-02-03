懐かしい“ダブルキック”の現代版!? フジクラが「二段階加速」を掲げる軽量モデル『SPEEDER BOOST』、3月5日デビュー
藤倉コンポジットから、新作シャフトのアナウンス。「一般的な軟らかいシャフトにありがちな『振り心地の頼りなさ』や『インパクト時の物足りなさ』を解消し、誰もが明確なしなりを体感できる『SPEEDER BOOST』を3月5日より発売します」と、同社広報。「二段階加速」が謳い文句となっているが、いったいどういうことなのか。
【画像】評価の高い『NX GOLD』とこんなに剛性差をつけて大丈夫!?
「今作『SPEEDER BOOST』は、2021年の登場以降、国内女子ツアーでの高い使用率と数々の勝利に貢献してきた『SPEEDER NX』シリーズに搭載されている【VTCテクノロジー】に加え、手元部分と先端部分の曲げ剛性を意図的に抑えた【VTC×ダブルキック】シャフトとなっており、シャフトの運動量を最大化することで、誰もが感じられる明確なしなりを実現。シャフトデザインには、視覚的に手元と先端に異なるカラーを施しダブルキックが分かるようなデザインを採用し、見た目からもBOOST感が伝わる、いままでのフジクラシャフトには無い、インパクトのあるカラーとデザインを採用しています」（同）
ダブルキックとは何とも懐かしい響きだが、実際、曲げ剛性分布図を見ると人気作『SPEEDER NX GOLD』と比較すると、手元側の広範囲と、先中部分の剛性が大きく落とされていることがよく分かる。このままでは頼りなさを想像させるが、部分トルク制御技術である【VTC】で振り感をコントロールし「新次元の2段階加速を実現し飛距離をBOOSTする」と説明する。 キックポイントの表記は「先/元」調子となるダブルキックの軽量モデルは、40〜60g台の5スペックに絞り込まれている。税込価格は49,500円で、重量やトルクなど商品概要は下記。 【商品概要】SPEEDER BOOST40R（44.5gトルク6.9）、S（45.5gトルク6.9） SPEEDER BOOST50R（54.0gトルク5.6）、S（55gトルク5.6） SPEEDER BOOST60S（64.0gトルク4.5）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【画像】評価の高い『NX GOLD』とこんなに剛性差をつけて大丈夫!?
