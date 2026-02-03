焼肉ライクの“肉の日”は黒毛和牛が半額に ハーフサイズが370円で楽しめる
「焼肉ライク」は9日および28日の2日間限定で、“肉の日”企画として黒毛和牛が半額になるキャンペーンを実施する。
【写真】ぜいたく…半額になる『黒毛和牛カルビ』
同キャンペーンは、「焼肉セット」または「肉単品」を注文した人限定で、対象の黒毛和牛メニューを通常価格の半額で楽しめる内容となっている。『黒毛和牛カルビ』は黒毛和牛のバラ肉の中でもカルビに適した数種類の部位を厳選して使用。塩・タレと味付けを選ぶことができる。ハーフは通常料金740円が370円に、レギュラーは通常料金1480円が740円になる。
同店は、“1人1台の無煙ロースター”を導入し、消費者のペースに合わせて好きな部位を好きなだけ自由に楽しむことができる焼肉ファストフード店。「1人でも色々な部位を注文できる」「女性1人でも店に入りやすい」「提供3分以内だから時間に余裕がなくても行ける」「1000円で焼肉が食べられる」といった焼肉の常識を覆す、まったく新しい焼肉の楽しみ方を提供している。注文はタッチパネル、卓上にはセルフのウォーターサーバーを設置、会計もセルフレジで全て自分のペースで焼肉を気軽に楽しめまる。また、無煙ロースターのため、換気能力も高く、臭いを気にすることなく利用できる。
※価格は全て税込
