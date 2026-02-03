3日未明、ロシアによる空襲が行われる中、キーウの地下鉄の駅に避難する人々/Serhii Okunev/AFP/Getty Images

キーウ（CNN）ロシアが3日未明、ウクライナの首都キーウを弾道ミサイルで攻撃した。地元当局が報じた。ウクライナが冬の寒波に見舞われる中、ロシアと米国はウクライナの主要都市やインフラへの攻撃を一時停止することに合意していた。

キーウに滞在するCNNスタッフは、市内で複数の大きな爆発音を聞いたと報告した。

ロシアのプーチン大統領は先週、トランプ米大統領の「個人的な要請」を受け、ウクライナの主要都市とインフラへの攻撃を1日まで一時停止することに同意していた。クレムリン（ロシア大統領府）が伝えた。

攻撃の一時停止は、ロシア、ウクライナ、米国の3カ国協議がアラブ首長国連邦（UAE）のアブダビで行われた後にも実施されていた。この協議は2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻以来初となる開催だった。

報道によると、複数の高層住宅が被害を受けたと、キーウの軍政責任者ティムール・トカチェンコ氏がSNSのテレグラムに書き込んだ。

ウクライナ空軍によれば、ウクライナ東部のドニプロも弾道ミサイル攻撃を受けた。

ウクライナ当局によると、1月29日以降、エネルギー施設や主要都市への攻撃は報告されていないものの、ロシアは物流ルートや交通インフラへの攻撃を続け、甚大な被害をもたらしている。

クレムリンは、ウクライナ戦争終結を目指したウクライナ、ロシア、米国の次回の3カ国協議が4日と5日にアブダビで開催されることを確認した。

ロシアはウクライナのエネルギーインフラへの攻撃を強化。真冬のウクライナ全土で電力不足と停電が発生している。現地時間3日未明、キーウの気温は零下20度だった。