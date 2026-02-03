ひざつき製菓×「おぱんちゅうさぎ」 コラボ菓子3品が全国のセブン‐イレブン店舗で先行発売
ひざつき製菓は人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」とコラボした菓子『おぱんちゅうさぎポテトチップス チーズピザ味』『おぱんちゅうさぎ しみわたるえびせん』および岩下食品の『岩下の新生姜（R)』とトリプルコラボした『おぱんちゅうさぎ 岩下の新生姜つな旨揚げ』を17日より順次、全国のセブン‐イレブン店舗で先行発売する。
【写真】不憫なパッケージ？の『おぱんちゅうさぎ しみわたるえびせん』
『おぱんちゅうさぎポテトチップス チーズピザ味』は、「おぱんちゅうさぎ」の世界観に合わせ、アメリカンなチーズたっぷりピザをイメージして開発したオリジナル商品。チーズパウダーとピザパウダーを別々に調合したこだわりの味を、背徳感MAXな付着率で仕上げた。
『おぱんちゅうさぎ しみわたるえびせん』は、「おぱんちゅうさぎ」と桜の季節、そしてピンクをテーマに、ひざつき製菓の人気商品『しみわたるえびせん』をカスタマイズした商品。桜えびを50％配合し、濃厚な海老の旨みと上品な甘みがパワーアップ。パッケージもピンクを基調とした春らしいデザインとなっている。4月発売のため、ちょうど桜の季節に間に合わない「さくら、散る…」という不憫なパッケージだが、急遽、先行発売が決まったことで逆に間に合ってしまった。
『おぱんちゅうさぎ 岩下の新生姜つな旨揚げ』は、栃木市の企業として2014年より継続的にコラボ商品を販売している岩下食品の『岩下の新生姜（R）』と「おぱんちゅうさぎ」のトリプルコラボ商品。さくっと軽い食感のつな旨揚げを、爽やかな酸味が特徴の「岩下の新生姜パウダー」を使用しておいしく仕上げた。『岩下の新生姜（R）』をテーマにしたピンクデザインの「おぱんちゅうさぎ」に加え、岩下の新生姜公式キャラクター「イワシカ（R）」も同商品オリジナルデザインとなっているスペシャルパッケージとなっている。
