ＮＨＫの【ニャンちゅうワールド放送局】の『ニャンちゅう』役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。巻き爪の治療をしたことを報告しました。



津久井さんは「ＡＬＳに罹患してから 巻き爪の症状が出始めたのです…歩けなくなったことと関係あると思います…」と、巻き爪に悩まされていることを明かしました。





巻き爪の症状について津久井さんは「本当に地味にずぅっと痛くって 定期的に治療してもらっています」と吐露。





訪問医に巻き爪を切ってもらった津久井さんは「切られた時は痛いですけれども 一時の痛みと交換で当分大丈夫になるのです」と綴っています。





2024年10月10日のブログで、津久井さんは「2024年10月になりました。私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を投稿。





続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」とファンへ呼びかけていました。





津久井さんは、人気アニメ作品【ご近所物語】の『西野ジロー』役や、【アリスSOS】の『和美トシオ』役などをつとめていました。

【担当：芸能情報ステーション】

