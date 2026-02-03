この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT系現役会社員のネコさや氏が、「安いランキング第1位！楽天モバイル「モバイルWi-Fiルーター」徹底解説！Rakuten WiFi Pocket Platinumの申し込み～設定方法/速度/キャンペーンなど」と題した動画を公開。料金の安さで注目を集める楽天モバイルのモバイルWi-Fiルーターについて、約6ヶ月間実際に使用したリアルなレビューを紹介している。



動画の冒頭で、ネコさや氏は以前の比較動画で楽天モバイルの「Rakuten WiFi Pocket Platinum」が料金面で総合的に最も安いという結果になったことに言及。今回はその安さに加え、実際の通信速度や使い勝手を検証する。同製品は下り最大150Mbpsの4G回線に対応し、プラチナバンドも利用可能。Wi-Fiで16台まで同時接続できる。



約6ヶ月間の使用感について、同氏はオンライン会議や資料作成、YouTubeや動画配信サービスの視聴、複数台の同時接続といった日常的な利用シーンでは「特に問題なく快適に使うことができました」と高く評価。一方で、大容量のデータを扱うPS5のクラウドストリーミングやオンラインゲームについては「正直に言うと、使えるレベルではありませんでした」と指摘し、用途によっては注意が必要だとした。



また、電波が弱い場合の対策として、ルーターの置き場所を1階から2階の窓際に変えるだけで電波強度が改善し、速度が大幅に向上した実例を紹介。さらに、より快適に使うための便利な設定として「データ使用量の上限値を超えそうな時に警告を通知させる設定」「Wi-Fi接続のない状態が続いてもWi-Fi機能を停止させない設定」の2点を挙げ、その設定方法を詳しく解説している。



記事の最後では、スマートフォンのテザリング機能との比較も実施。速度計測の結果、モバイルWi-Fiルーターの方が全体的に高速で安定していたと結論付けた。圧倒的なコストパフォーマンスを誇る楽天モバイルのWi-Fiルーターは、大容量のオンラインゲームなどを除けば、日常的な用途やリモートワークにおいて固定回線代わりとしても十分に活用できる選択肢であるとまとめた。