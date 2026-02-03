豪ドル堅調、金反発と利上げ予想 一部で据え置きとの声も 半期金融政策報告 豪ドル堅調、金反発と利上げ予想 一部で据え置きとの声も 半期金融政策報告

リンクをコピーする みんなの感想は？

豪ドル堅調、金反発と利上げ予想 一部で据え置きとの声も 半期金融政策報告



貴金属価格の大幅反発や豪中銀利上げ予想を受け豪ドルは堅調。対ドルで0.4%上昇、豪ドル円は一時108.50円付近まで上昇した。



インフレ加速や堅調な労働市場を受け、大半のエコノミストはきょうの豪中銀会合で利上げを予想している。ただ、ゴールドマンサックスなど一部金融機関は金利据え置きを予想。



今回は政策金利のほか半期に1度の金融政策報告も公表されるため、今回は経済成長とインフレ見通しを発表し、利上げに向けた地ならしだけで金利据え置きと予想するエコノミストもいる。



豪中銀は年に4回（2月、5月、8月、11月）政策金利と同時に金融政策報告も発表する。

外部サイト