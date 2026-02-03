ドル買い一服、円は下落 片山財務相発言には反応薄 豪ドル円堅調 ドル買い一服、円は下落 片山財務相発言には反応薄 豪ドル円堅調

リンクをコピーする みんなの感想は？

ドル買い一服、円は下落 片山財務相発言には反応薄 豪ドル円堅調



FRB議長人事や米経済統計を受けたドル買いは一服、東京市場でドルは下落している。



きょうの豪中銀会合で利上げが予想されていることから豪ドルは堅調。対ドルで0.6978付近まで、豪ドル円は108.50円手前まで上昇している。



貴金属相場が落ち着きを取り戻していることや日経が大幅上昇していることを受け、円はやや下落している。



ドル売り・円売りでドル円は155.50円付近でもみ合い。片山財務相が市場を牽制するも反応は限定的。



片山財務相は今朝、先日の高市首相の「ホクホク」発言について、教科書に書いてあることを申し上げただけで、特に円安メリットを強調しているわけではないと述べた。また、日米財務相共同声明に沿って必要に応じて適切に対応するとも述べた。

外部サイト