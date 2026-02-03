2月8日投開票の衆院総選挙は、期間中唯一の土日を過ぎ、終盤戦に差し掛かっている。週末前後、報道機関は相次いで情勢調査の結果を公表。いずれも高市早苗総理率いる自民党が優勢との見方を示している。もっとも、世論調査と実際の投票結果との間に乖離が生じるのは、過去の選挙戦でも度々見られてきた現象だ。自民党に「死角」はないのか。政界に幅広い人脈を持ち、国政の中枢を取材し続けてきたジャーナリスト・市ノ瀬雅人氏が解説する。

【市ノ瀬雅人/政治ジャーナリスト】

＊＊＊

【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相 過去と現在を比較すると「まるで別人」

溢れんばかりの聴衆が

「私は今の不安を希望に変えたいという一念で総理大臣になった。日本の経済はまだまだ強くなれる。経済のパイを大きくすれば、年金、医療、そして子育てだって困らない」

高市早苗首相

「政府のお財布を豊かにするのではなく、国民の皆様のお財布を豊かするのが私たちの仕事だ」

公示後初の週末となった1月31日、紺碧に澄んだ快晴の空が寒さを一層際立たせた横浜市の住宅街。分厚い防寒着にくるまった高市早苗首相（自民党総裁）が、街宣車の上で声を振り絞った。面前の広場には、溢れんばかりの聴衆がオブジェのように立ち尽くし、凜とした表情で聞き入った。主催者側は聴衆を4000人と公表した。

与党で絶対安定多数も

1月27日に公示された衆院選の前半戦は、この光景が象徴するように、まずは自民党が順調な歩みを進める展開となった。

全国紙は1月28日以降、相次いで「自維300議席超うかがう」（朝日新聞）、「自民、単独過半数うかがう」（読売新聞）、「自民、単独過半数の勢い」（日本経済新聞）、「自民、単独過半数視野」（毎日新聞）などと、電話やインターネットによる大規模な自社の序盤情勢調査の結果を大きく報じた。

自民党は解散時勢力が衆院で190議席台であったのに対し、今度は衆院の過半数（233議席）に届きそうだということだ。日本維新の会を足した連立与党では、安定多数（243）どころか、絶対安定多数（261）も見えてくる。これを軽く超えるとする推計もあり、朝日新聞は情勢調査による議席推計で、自民党の中心値を292議席とした。

少数与党で国会運営に悪戦苦闘してきた政権にとって、願ってもない出足だ。それどころか、報道された調査結果が破格に良すぎて、油断による陣営のゆるみを恐れているはずである。

秋葉原で第一声

最大の要因は、60％前後という高水準の内閣支持率であることは、言を俟たない。政治の世界という枠を超え、高市首相の愛用する文具や鞄、サンダルまで売り上げが急増する現象が発生。大衆人気を味方につけた強みを、いかんなく発揮したということだ。

高市首相は解散の意向を表明した1月19日の記者会見で、一国の宰相に自身を選ぶのか、それとも立憲民主党と公明党の衆院議員で結成した新党・中道改革連合の共同代表の野田佳彦、斉藤鉄夫両氏らを選ぶのかを決めてほしいと有権者に迫った。その後も、議席を増やして少数与党から脱却するための戦いだとして、安定した基盤の下で安全保障や外国人政策、経済成長政策などを実行したいと訴えている。

東京・秋葉原で行った公示日の第一声は、高市首相と維新の吉村洋文代表が一緒に街宣車の上に立ってマイクを握った。この2人が並ぶ街頭演説は初めてだったという。高い支持をキープしてきた政治家をセットで全国に映し出すという、イメージ戦略を含めた演出の入念さをうかがわせた。

高市首相を前面に出し、若い世代や無党派層に食い込みを図るという狙いが、前半段階までは的中したわけである。

実は従来、自民党は無党派層での支持獲得に苦戦し、野党の後塵を拝することが多かった。ところが朝日新聞の今回の調査では、無党派層でも、比例区の投票先は自民党が最多の35％を占め、2位の19％の中道改革連合に差をつけた。JNNの序盤情勢調査でも、無党派層で自民党が1位になったとしている。

また、公示日直前に行った共同通信第1回トレンド調査によると、比例代表の投票先で若年層（30代以下）において、自民党が24.5％だったのに対し、中道改革連合は1.0％となった。

無党派、若者層への浸透は、高市氏の人気に加え、党などによるインターネットのSNSを駆使した戦術もかなり寄与していると推測できる。

自民、公明両党の連立政権時代は、低投票率の下で、組織票を固めて逃げ切るのが与党の典型的な勝ちパターンの一つだった。まさに、180度の転換と言っていい。自民党は手ごたえを感じており、とにかく高市政権を安定させた上で継続させてほしいという主張を続行する構えだ。

公明党支持者の動向

では、2月8日の投票日まで、順風をキープしたまま逃げ切れるのか。それでも課題は残ると言っていい。高市圧勝予測が出る一方、好事魔多しという言葉のように、勢いに水を差すボトルネックがあるとすれば何なのかを洞察したい。

真っ先に挙げるべきは、衆院議員が中道改革連合に参画した公明党の支持者の動向である。中道結党の最大の主眼は、強固な組織力を誇る公明の票を、小選挙区から立候補した中道候補に上積みすることだった。

公明票は1小選挙区当たり1〜2万票と言われる。およそ四半世紀にわたり、公明票は連立政権を組んできた自民候補に投じられ、小選挙区での自民候補が旧民主党系候補に競り勝つ原動力となってきた。

それを今度は中道候補に積み替えるのだから、自民党にとって脅威であることは間違いない。「激戦区、接戦区においては少なからず影響はある」（小野寺五典・自民党前政調会長）というわけだ。特に公明党の支持が比較的厚い都市部の候補者には、より重い課題だと言える。

終盤に向けての脅威

その上で、公明支持者が本格的に投票に動き、知人など周囲への支持拡大を強めるのは「選挙の中盤以降というケースが多い」（自民党閣僚経験者）という。

特に今回は、不意打ち解散と呼ばれるほどの急な解散である。中道の設立も突貫工事を余儀なくされた。このため、選挙戦前半は、初対面に等しい旧立憲の中道候補との連携体制づくりなどに時間を要した。陣営の態勢整備を終え、いざ集票拡大に集中するのは、選挙後半というわけである。

選挙を戦う自民党ベテラン議員の一人は「公明党さんは数日間でかなりの票を上積みする組織力があるのは、かねて十分に存じ上げている。終盤に向けての脅威の一つだ」と述べた。

ある中道関係者は「私の地元では、公明党の有力支持団体である創価学会の皆さんの稼働が本格的に始まったと聞いている。各小選挙区の事情によって違いはあるだろうが、多くの中道候補が自民候補を追い上げるはずだ」と語った。関係筋によると、小選挙区によっては公明サイドがより強い反転攻勢に出ているという情報もある。

統一地方選に向けての準備

なお、今回の電撃的な「立憲・公明」の連合軍編成からは、2027年春の統一地方選を見据えた公明の戦略も、ある程度推察することができる。それは、予想される参政党との競合への防戦準備ということだ。

つまり、都道府県や政令市の議員選挙の3〜5人区などで、参政党が擁立すれば、公明現職がはじき出される形で競り負けかねない。今回の衆院選で、中道候補の支援を通じて立憲や労組との関係を強固にできれば、地方議会レベルの選挙協力に道を開くことにつながる。議席確保の有力な武器となるのだ。

このように、公明党にとって、中道候補の必勝に向けて邁進する意義は、様々な意味で大きい。労組関係者の一人は「この衆院選は公明にとって、統一地方選に向けた立憲との人脈づくりや労組との関係構築の機会にもなるはずだ」との見方を示した。

既成政党を震撼とさせた出来事

自民党にとっての次なる警戒事項は、参政党の存在だ。参政党は今回、小選挙区に約180人を擁立。政策の保守性において高市政権とは相似があり、小選挙区で自民候補から一定の票を奪うことは避けられない。25年参院選で自民党が敗北した主な理由の一つは、参政党の躍進のあおりを受けたというのが定説だ。

事実、既成政党を震撼させる出来事が間近に起きている。衆院選公示直前の1月25日に投開票された、福井県議会福井市選挙区での補欠選挙（欠員1）だ。6人の争いとなり、無所属新人が2万3521票を得て当選したが、参政党新人がわずか1203票差の2万2318票で2位につけたのである。

ちなみに、他の主要政党では、立憲民主党新人が1万486票で4位、共産党新人が6924票で6位だった。同日投開票の福井県知事選で参政党が支援した新人が当選しており、相乗効果はあっただろうが、同党の潜在的パワーを知らしめたことに変わりはない。

これは、参政党が依然、保守層や無党派層への強い訴求力を維持していることの証左と言える。都市部では今回、チームみらいが、若い世代の支持を集めているというものの、候補者数は少ない。25年参院選に続いて「投票先に迷ったら参政党」となりかねないということだ。

参政党のほうがやっかい

こうなると、自民候補の票が食われて目減りし、結果的に中道候補による逆転は起こり得る。自民党ベテラン議員の一人は「ある意味で中道改革連合より、参政党の方がやっかいだ」と指摘した。

また、参政党が衆院小選挙区で擁立した候補者は、落選しても、27年の統一地方選の道府県議選などで、その小選挙区と重なる地域の選挙区の公認候補とするのではないかとの見方が出ている。

事実なら、票の掘り起こしを効果的に次につなげる「一石二鳥」というわけだ。全国に根差した組織政党化を狙うしたたかな戦略である。そうなれば必然的に、参政党の衆院選運動は一層活発化することになる。

このほか、自民党への潜在的な抑圧要因となり得るのが、今回の衆院解散について、賛成より反対する人が多いとの調査結果が複数出ていることだ。例えば、公示前の朝日新聞の世論調査では、賛成36％に対し、反対は50％。また、高市ブームだと手放しで浮かれていると、失言などを招く土壌となりかねない。

新年に突如として始まった解散政局は、厳寒の日本列島を瞬く間に舌戦の応酬に包み込んだ。このまま加速度的に与党信任の流れが強まり続けるのか、それとも中道など野党が土性骨を見せて一矢報いるのか。有権者の審判が下る投票日の2月8日まで、あと5日である。

＊＊＊

市ノ瀬雅人（いちのせ・まさと）

大手報道機関にて20年近く国政、外交・国際関係などの取材、執筆、編集を務めた。首相官邸、自民党、旧民主党、国会のほか外務省などの官庁を担当した。

デイリー新潮編集部