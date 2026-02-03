春節帰省、愛車にも列車チケット 中国で自動車輸送サービスが人気
【新華社ウルムチ2月3日】「今はマイカーを送ってもらうのも宅配便のように手軽だ」。中国の春節（旧正月）を前に、中国新疆ウイグル自治区で働く黄さんは、鉄道予約プラットフォーム「12306」を通じて、自家用車を故郷の四川省へ送る列車チケットを購入した。スマートフォンで申し込むと、係員が車両情報の確認や安全検査、輸送手続きを行い、4日後には年越し用品をいっぱいに積み込んだ愛車が目的地に到着する予定だ。
黄さんの車が運ばれる自動車輸送専用列車には、自家用車290台が積み込まれた。中国国家鉄路集団傘下の物流企業、中鉄特貨物流は近年、多様化する自動車利用ニーズに対応するため、「12306」で自動車輸送サービスを展開している。この取り組みは、祝祭日に高まる帰省先や旅先での自家用車利用需要に応えるもので、道路の渋滞緩和や省エネ・排出削減に寄与するとともに、鉄道輸送能力の有効活用にもつながっている。
今年に入ってからは、自動車輸送サービスの受注件数が顕著な増加傾向を示しており、春節に合わせて愛車にも列車チケットを買う人が増えている。（記者/徐宏岩）