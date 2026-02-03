【G17-32】スペースXが「ファルコン9」でスターリンク衛星25機を打ち上げ

スペースXは日本時間2026年2月3日、ヴァンデンバーグ宇宙軍基地から「ファルコン9（Falcon 9）」ロケットを打ち上げ、スターリンク（Starlink）衛星25機を所定の軌道へ投入しました。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Falcon 9（Starlink Group 17-32）

・ロケット：Falcon 9 Block 5

・打ち上げ日時：日本時間 2026年2月3日 0時47分

・発射場：ヴァンデンバーグ宇宙軍基地（アメリカ）

・ペイロード：Starlink衛星 25機（Starlink Group 17-32）

スペースXのミッションページによると、第1段ブースター（B1071）は今回が31回目の飛行で、これまでにNROL-87、NROL-85、SARah-1、SWOT、Transporter-8、Transporter-9、NROL-146、Bandwagon-2、NROL-153、NROL-192、Transporter-14、Transporter-15、そしてスターリンクミッション19回に使用されたと説明しています。打ち上げ後、第1段ブースターは太平洋上のドローン船「Of Course I Still Love You（OCISLY）」への着艦に成功しました。

スターリンクトレイン観測の参考

【外部サイト】Find Starlink（スターリンクトレイン予報）

スターリンク衛星は、打ち上げ後しばらくの間、列車のように連なって移動する「スターリンクトレイン」として見えることがあります。観測する際は、予報サイトでお住まいの地域を指定し、通過時刻や方角、高度の目安を確認してください。

関連画像・映像

【▲ 第2世代スターリンク衛星「Starlink V2 Mini」（Credit: SpaceX）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

