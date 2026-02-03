こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した球状星団「M15（Messier 15）」。

ペガスス座の方向、約3万5000光年先にあります。

青白く輝く高温の星々と、黄金色に輝く低温の星々が入り混じっている様子がわかります。星々は中心に向かうほど密集しており、中心部は星の色も区別できないほどにまばゆい光を放つ領域となっています。

【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した球状星団「M15（Messier 15）」（Credit: NASA, ESA）】

色とりどりの宝石を散りばめたようなこの天体は、数万の星々が重力で結びついた「球状星団」のひとつです。

ESA（ヨーロッパ宇宙機関）によると、天の川銀河で150個ほどが見つかっている球状星団の中でも、M15は特に星の密度が高いものの一つであり、その質量の大部分が中心部に集中しています。

星団の中心に潜む「見えざる重力源」の正体は

形成から約120億年という長い年月が経ったとみられるM15には、長きにわたって議論の的となっている、ある謎が潜んでいます。中心部に「中性子星の集団」があるのか、それとも「中間質量ブラックホール」が存在するのか、という問題です。

中間質量ブラックホールとは、大質量星が恒星としての死を迎える時に形成される恒星質量ブラックホール（質量は太陽の数倍〜数十倍）や、さまざまな銀河の中心に存在するとされる超大質量ブラックホール（超巨大ブラックホール、質量は太陽の数十万倍〜数十億倍）の中間の質量を持つブラックホールです。

中国科学院大学の研究者らが2025年に発表した論文では、この議論に一石を投じる発見が報告されました。M15から高速で放出されたとみられる超高速度星（J0731+3717）が特定されたというのです。

シミュレーションの結果、この星がこれほどの速度（秒速500km以上）で放出されるには、星団の中心に中性子星の集団があるだけでは説明がつかず、少なくとも太陽の100倍以上の質量を持つ単一の重力源、すなわち中間質量ブラックホールが必要だと結論付けられました。

この研究成果は、M15の中心に中間質量ブラックホールが存在する可能性を強く示唆するもので、銀河やブラックホールの進化を探る上でも重要な手がかりとなり得ます。

冒頭の画像はハッブル宇宙望遠鏡の「ACS（掃天観測用高性能カメラ）」と「WFC3（広視野カメラ3）」で取得したデータを使って作成されたもので、ESAから2013年11月14日付で公開されました。

本記事は2018年10月18日公開の記事を再構成したものです。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部