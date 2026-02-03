Moment'sは2026年2月27日まで、クラウドファンディングサイトMakuakeでミニプロジェクター「WOWOTO mini」の応援購入を受け付けている。超超早割価格は59,800円から。

重量250gで最大120インチの投影を実現し、Android 13.0を搭載し、解像度は1280×720（HD）で、4K映像入力に対応する。オートフォーカス機能により、投影距離20～120インチの範囲で自動的にピント調整を行うという。また、Wi-Fi 6に対応し、4K動画やオンラインゲームでも安定した通信を確保するとしている。内蔵バッテリーは4800mAhで、省電力モード・音量50%時に最大2.5時間の連続使用が可能だ。

さらに、32GBのストレージを搭載し映画や音楽データの保存に対応。NetflixなどのアプリでダウンロードしたコンテンツをWi-Fi環境なしで視聴できるとされる。HDMI、USB Type-C、USB、イヤホン端子を装備し、ゲーム機やPC、外部スピーカーとの接続が可能なほか、Bluetooth接続にも対応する。

2Wスピーカーを内蔵し、専用リモコン、ミニ三脚、収納バッグが付属する。USB Power Delivery（PD）による急速充電に対応し、Type-Cケーブル1本で充電できる。

製品概要 製品名：WOWOTO mini

価格：【超超早割】59,800円（税込）／【一般販売予定価格】92,000円（税込）

カラー：ホワイト

製品ページ：※リンクが削除されました。

外出先でも大画面を楽しめる

本製品は250gというコンパクトさで120インチ投影可能なAndroid搭載プロジェクターであり、特にキャンプや旅行先で映画鑑賞やゲームを楽しみたいユーザーにとって、バッテリー内蔵とコンパクト設計の組み合わせは持ち運びに便利な一台だ。

32GBストレージは事前ダウンロードによりWi-Fi環境なしでの視聴を可能にするとされ、屋外利用時のデータ通信量を抑制するという。携帯性を重視しながら大画面体験を求める人に適した選択肢となる。

ギャラリー

出典・関連リンク 株式会社LeaguE プレスリリース

※リンク等を削除しています。

全文はonesuiteにて公開中です。