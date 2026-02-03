ママたちが建前抜きで本音を語り合うABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』。

2月1日（日）の放送では、スタジオに登場したママたちの“子ども部屋事情”が明らかになる場面があった。

今回の「秘密の匿名アフタヌーンティー」のコーナーには、元乃木坂46で2児の母・衛藤美彩が登場。

「子ども部屋を考えた住宅環境、どうしたらいい？」という視聴者からの悩みに答えるなかで、それぞれの“子ども部屋事情”が明かされていく。

番組MCの滝沢眞規子は3人の子どもに1部屋ずつ作ったことがあると明かしたものの、「ほとんど使わない」「いらなかったなと思って、3つの部屋を区切っていたものをなくしちゃった」と、“3部屋ぶち抜いた”という広大な間取りに言及。

一方、「みんなで遊ぶ子ども部屋がある」とした衛藤は「ボルダリングとか鉄棒があるお部屋」「雨の日でもそこで運動ができる」と、規格外の子育て環境を告白した。

浮世離れした“子ども部屋事情”の連続に、MCの峯岸みなみは思わず「生活レベルが高いからあんまり参考にならない」とツッコミを入れ、笑いを誘っていた。