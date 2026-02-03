秋田中央交通は、雪により運行ルートの安全が確保ができないとして一部路線で迂回運行をしています。



除排雪が進み次第、通常のルートに戻すということです。



迂回路線では、乗降できないバス停があるので注意が必要です。



3日午前5時現在、迂回が行われているのは次の路線です。



迂回路線：太平線

迂回理由：神田～地主間の凍結及び悪路の為

迂回経路：神田～地主間のバイパス経由

乗降できないバス停：本町下丁・本町・上目長崎・地域センター前・川原・八幡神社前・下館・平形・中関・寺中・寺庭下丁・寺庭・ 稲荷・稲荷上丁・舘越・黒沢下丁・黒沢上丁・勝手神社前・寿橋・皿見内下丁・皿見内上丁・下野





迂回路線：添川線迂回理由：泉一ノ坪～添川下丁間の悪路及び狭路の為迂回経路：三嶽根～からみでん交差点左折～旭川小学校入口～温泉入口～添川乗降できないバス停：泉一ノ坪・泉上丁・新藤田入口・平和町・青山町・青山上丁・濁川下丁・濁川・蟹子沢・添川下丁迂回路線：川尻割山線迂回理由：豊町～勝平保育園間の狭路の為迂回経路：豊町(新屋西線)～松美ガ丘南町～秋田銀行割山支店※県庁経由川尻割山線は、たけや製パン前から新川橋を通り豊町(新屋西線)に向かいます。乗降できないバス停：豊町(川尻割山線)・豊町上丁・天秤野・勝平新橋・勝平小学校入口・商業高校グラウンド前・警察学校前・松美ガ丘・勝平保育園前上記ルートでは除排雪が進み次第、通常の運行に戻すということです。