アンリツ<6754.T>が大幅続伸となっている。同社は２日、自社の自動車緊急通報システム「Ｈｙｂｒｉｄ ｅＣａｌｌ」評価ソリューションが欧州技術認証を取得したと発表。これが材料視されているようだ。



Ｈｙｂｒｉｄ ｅＣａｌｌは、４Ｇ（ＬＴＥ）による高速通信と、従来の２Ｇや３Ｇなどの低速通信を組み合わせ、通信環境に応じて最適な通信方式を自動的に選択し、途切れない緊急通報を実現する技術。認証に準拠した評価ソリューションにより、自動車メーカーや部品メーカーは、Ｈｙｂｒｉｄ ｅＣａｌｌシステムの導入をより効率的かつ確実に進めることが可能になるという。



また、同社はきょう、世界初となる透過型ＮＩＲ（近赤外線分光法）を用いて錠剤内部を非破壊で全数検査するＮＩＲ錠剤検査装置「Ａｒｉｐｈａｓ（アリファス）」の一般販売を開始したことを明らかにしている。



出所：MINKABU PRESS