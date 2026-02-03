東エレデバが５日ぶり急反騰、１０～１２月期は最終益９３％増で受注も回復傾向

東京エレクトロン デバイス<2760.T>が５日ぶりに急反騰している。２日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高が１４６７億１６００万円（前年同期比９．５％減）、営業利益が６３億６００万円（同２８．８％減）、最終利益が５０億３０００万円（同９．８％減）だった。第３四半期（１０～１２月）は売上高が５０４億７２００万円（前年同期比０．２％増）、営業利益が２７億４５００万円（同７．０％増）、最終利益が２４億５０００万円（同９３．１％増）になったとしており、足もとの業況を評価した買いが入っている。



４～１２月期累計は半導体及び電子デバイス事業が大幅な減収減益になった。産業機器向けで主にプロセッサーとアナログＩＣが減少した。一方、半導体需要は緩やかな回復傾向を見せており、半導体及び電子デバイス事業における１０～１２月期の受注高は前年同期比３６．１％増の水準。また、同期間において半導体やソフトウェアなどの設計・開発を行う持ち分法適用関連会社だったカナダのファイダス・システムズ社の全株式を譲渡したことに伴い特別利益として投資有価証券売却益１０億６６００万円を計上した。



出所：MINKABU PRESS