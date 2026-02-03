男子プロテニスプレイヤーの内山靖崇（33）が自身のInstagramを更新し、ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希（24）とのツーショット写真を公開した。投稿は「先日、コンディショニング施設で佐々木朗希選手に会いました！」と報告する内容で、競技の枠を超えた日本トップアスリート同士の貴重な交流が注目を集めている。

公開された写真には、室内のコンディショニング施設とみられる空間で、並んで笑顔を見せる内山と佐々木の姿が写されている。佐々木はカジュアルなフーディー姿、内山はダウンジャケットを着用し、リラックスした雰囲気の中での一枚となっている。投稿では「今シーズンもワールドチャンピオン目指して頑張って下さい！」とエールも添えられた。

【画像】コンディショニング施設で並んで笑顔を見せる内山と佐々木（画像は内山靖崇公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「日本の誇る2人の選手」「朗希くんは東北なので寒さはへっちゃらだよね 故郷はいま本来の寒さに戻ってるようですよ～」「日本のイケメンアスリートツーショットいいですね」「うらやましすぎる」といった声が寄せられている。