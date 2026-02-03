「不可解」「あれだけ印象的だったのに」昨季優勝の立役者だった日本代表MFがまさかの“５番手”に降格で地元メディアは困惑「移籍を見据える可能性が高い」
強敵とのビッグマッチをベンチで見守るだけにとどまった。田中碧はリーズで厳しい状況にある。
１月26日のエバートン戦で同点弾を許した際の対応に、ダニエル・ファルケ監督から苦言を呈された田中は、続く31日のアーセナル戦で出場機会がなかった。
専門サイト『MOT Leeds News』は２月１日、「（ショーン・ロングスタッフ起用は）アーセナルの空中戦の脅威に対処すべく、チームに高さを加えるためだった。だが、タナカは序列で５番手というメッセージを送ることにもなった」と報じている。
「昨季、27歳のMF（田中）があれだけ印象的で、彼の７得点がなければ今もリーズはチャンピオンシップにいた可能性も高いだけに、不可解に思われる。冬の移籍市場で去ることはないかもしれない。だが、夏は別のクラブを見据える可能性が高いだろう」
同メディアは「何もないところから魔法の瞬間を生み出せるタナカの能力は貴重だ」と続けた。
「日本代表はスタメン候補のひとりではないかもしれない。だが、今季の７試合よりも多いプレミアリーグでの先発出場にふさわしいことは確かだ。ロングスタッフが長期離脱から戻り、タナカはもっとベンチでフラストレーションを抱えることになりそうだ」
「ドイツ人指揮官はほかの選択肢を好んでいるようで、すべてはファルケが間違えていると彼が証明できるか次第となる」
リーズは６日の次節でノッティンガム・フォレストをホームに迎えるが、MOT Leeds Newsは「ベンチに座ることが保証されているのがタナカ」と、スタメン起用はないとの見解を示している。
昨季、２部で優勝と昇格の立役者として称賛された田中は、この苦境を乗り越えられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
