3日11時現在の日経平均株価は前日比1670.16円（3.17％）高の5万4325.34円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1362、値下がりは196、変わらずは36と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を323.56円押し上げている。次いで東エレク <8035>が147.41円、ＳＢＧ <9984>が141.99円、ファストリ <9983>が134.77円、ＴＤＫ <6762>が107.05円と続く。



マイナス寄与度は12.79円の押し下げでヤマハ発 <7272>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が9.36円、住友ファーマ <4506>が5.28円、ヤマトＨＤ <9064>が3.88円、テルモ <4543>が2.67円と続いている。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、銀行、精密機器、機械、証券・商品、電気機器と続いている。



※11時0分2秒時点



株探ニュース

