昨季24年ぶりの地区優勝を果たしたマリナーズは2日（日本時間3日）、カージナルスとレイズが絡む三角トレードでブレンダン・ドノバン内野手を獲得。課題の内野補強に成功した。米スポーツ専門局『ESPN』のジェフ・パッサン記者ら複数メディアが報じている。

対するカージナルスは、マリナーズとレイズから計3人の有望株とドラフト指名権を獲得。レイズには、マリナーズから昨季デビューした好守のベン・ウィリアムソン内野手が移籍。3球団が絡む大型トレードが成立すると見られている。

■直近3年間ではビシェット級の貢献度

『ESPN』のパッサン記者によると、3球団が絡むトレードはマリナーズがカージナルスからドノバンを獲得。投手と捕手、中堅手以外は全ポジション守れるユーティリティプレイヤーで、空振りが非常に少ないコンタクトヒッターとして知られる。

米データサイト『ファングラフス』が算出した直近3年間の勝利貢献度「WAR（Wins Above Replacement）」は計7.5で、大型契約でメッツに入団したボー・ビシェット内野手の計8.0と遜色ないレベル。成績も酷似しており、同記者は「シアトルは非常に優秀な過小評価されている選手を手に入れた。彼は多くの役割をこなすことができる」と称賛。新天地での活躍に期待を寄せた。

一方のカージナルスは、マリナーズから“両投げ”のジュランジェロ・サインチェ投手と強打のタイ・ピート外野手に加えて、全体68位のドラフト指名権を獲得。レイズからはコルトン・レッドベター外野手と全体72位の指名権を手に入れた。レイズには、マリナーズから好守の25歳ウィリアムソンが移籍する。

現在29歳のドノバンは、一時はドジャースも獲得を狙う「隠れ優良物件」として知られてきた。チーム再建を目指すカージナルスにとっては、中核を任せる選択肢もあった生え抜きだったが、多くの対価を獲得するかたちで放出に踏み切った。