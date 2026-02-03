俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）のキャスト陣が3日、ゆかりの全国各地で節分イベントに登場した。大河出演者が成田山新勝寺（千葉県成田市）を訪れるのは毎年恒例だが、今月1日と合わせて8カ所に総勢延べ23人。極めて異例の大規模“節分ジャック”となる。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

国土安穏や五穀豊穣などを願い、仲野らは落花生や大豆を入れた小袋を大本堂前の特設舞台からまいた。澄み切った青空の下、小袋が勢いよくまかれると、集まった参拝者らは歓声を上げ、一斉に手を伸ばした。

1日は仲野と池松が、豊臣兄弟が生まれ育ったと伝わる名古屋市の中村公園へ。直役の白石聖とあさひ役の倉沢杏菜は滋賀県長浜市を初訪問し、大河ドラマ館のオープニングセレモニーに出席。豊国神社で福餅まきも行った。柴田勝家役を演じる山口馬木也は出身県の岡山城に足を運んだ。

番組プロモーション担当者は「この先、12月まで1年間、大河ドラマを見続けるかどうか。視聴者の皆さんが判断するのは2月なんです」。継続視聴の分岐点に対して「超異例」の大規模キャンペーンを企画した。

3日の予定は以下の通り。

（1）成田山新勝寺（千葉県成田市）＝仲野太賀、白石聖、山口馬木也、宮澤エマ（とも役）、大東駿介（前田利家役）

（2）成田山不動尊（大阪府寝屋川市）＝池松壮亮、浜辺美波（寧々役）

（3）田村神社（高松市）＝要潤（明智光秀役・香川県出身）、松本怜生（石田三成役・愛媛県出身）

（4）多賀大社（滋賀県多賀町）＝坂井真紀（なか役）、佳久創（藤堂高虎役）

（5）長浜城（豊公園雁木広場）（滋賀県長浜市）＝坂井、倉沢、池田鉄洋（丹羽長秀役）、上川周作（弥助役）、前原瑞樹（甚助役）、佳久、井上和（茶々役）