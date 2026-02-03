もう同じ失敗は許されない。そんな思いが行動にもろに出た。「大和証券Mリーグ2025-26」、2月2日の第1試合でEX風林火山・内川幸太郎（連盟）が、南4局1本場に2枚、牌を晒してイエローカードをもらうと、その後のツモが急に慎重になり、放送席からもツッコミを受けるという珍プレーがあった。

【映像】もうミスできない…超慎重な内川の手つき

場面はオーラス、南4局1本場。内川は3万9400点持ちのトップ目で、この局をどう終わらせて逃げ切りトップを決めるかという神経を使うところだった。すると4巡目、6索をツモり手牌の端に並べようとしたところ、指が2索と4索の2枚に触れ、そのままパタリと倒れてしまった。直後に試合中断を告げるベルが鳴り、進行がストップ。審判からは、牌を2枚以上晒す行為として内川にイエローカードが宣告された。

イエローカードの時点では特に罰則はないが、問題はこの後だ。再び同じミスを犯した場合、今度は20ポイント（2万点分）の減点となる。個人ランキングではチームメイトの永井孝典（最高位戦）を追って2位にいる内川にとっては一大事だ。

すると内川は、その後のツモから動きがゆっくりとなり、かつ牌山に手がぶつからないようにと、普段より高く大きなモーションでツモを続けた。この行動にすぐ気づいたのが放送席。実況・日吉辰哉（連盟）が「急に慎重になった（笑）。牌山に当たらないように。いつもより、ツモを持ってくる時のストロークが高いです！」と指摘すると、解説・近藤誠一（最高位戦）も「とにかくこの試合が終わるまではと思うわけですよね」と、Mリーグ経験者としてのコメントを残した。

オーラスでもあっただけに、とにかくこの局を無事に終えることに集中した行動にはファンも注目。「ビビっとるやんｗ」「わかりやすく慎重ｗ」「ゆっくりになった草」「いつもより高く持ち上げててかわええ」と盛り上がっていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

