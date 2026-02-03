渡辺直美、NYで危機的状況に「激ヤバな男の人が叫んで…」 ピース綾部の機転の利いた行動に救われる
タレントの渡辺直美が、2日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜 後9：00）に出演。お笑いコンビ・ピースの綾部祐二との交流を明かした。
【写真】「痩せてる！お顔がスッキリ！」ファンが驚く38歳を迎えた渡辺直美の近影
2021年に活動拠点を米国に移した渡辺に先駆け、17年から米国に活動拠点を移している綾部。ニューヨークでの私生活についてトークを展開する中で、綾部との交流も話題に上がった。
渡辺は過去にニューヨークで綾部と食事した際の出来事を切り出すと、「完全に激ヤバな男の人が叫んできて…」と危ない場面に遭遇したことを明かした。さらにその人物が渡辺に絡んでくるという危機的状況に。
すると綾部がその人物を刺激しないよう「Thank you so much」と冷静に対応。相手を興奮させることなく、その場を切り抜けたという。
くりぃむしちゅーの有田哲平も「そう言えば退散するの？」と不思議がったが、渡辺は「退散するみたいで。逆にそれで『何だよ！』と言ったら逆上されちゃうし、綾部さんは冷静に『Thank you so much』って」とその場面を何度も再現し、スタジオを笑わせた。
