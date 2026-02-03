照ノ富士引退 伊勢ヶ濱襲名披露大相撲

昨年1月の大相撲初場所で現役引退した第73代横綱・照ノ富士（現・伊勢ヶ濱親方）の引退相撲が1月31日、東京・両国国技館で開催された。伊勢ヶ濱部屋の公式YouTubeチャンネルでは舞台裏映像が公開。会場へ向かう道中では、断髪式後のニューヘアーに対する理想をこぼす場面もあった。

断髪式を迎えたこの日の朝、3歳の長男テムジン君を引き連れて車へ乗りこんだ伊勢ヶ濱親方。カメラを向けられ「大銀杏最後の日は寂しいですか？」と問われると、「全くないですね」と表情を変えずに言い放った。

「断髪式後の髪型は？」との問いには「やっぱりまだ体重もありますし、身体もデカいもんですからあまり短くしたくないなっていう感じで思っています」と回答。マゲを切った後のイメージを膨らませていた。

断髪式には各界の著名人が登場。マゲを切った後、さっぱりとしたニューヘアーで現れた伊勢ヶ濱親方は、土俵上で「次の世代を育て、相撲界に恩返し出来るように一層精進致します」と誓った。



（THE ANSWER編集部）