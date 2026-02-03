SUBARU・口町亮が引退発表

陸上のSUBARUは2日、所属する口町亮が今季限りで引退することを発表した。箱根駅伝や全日本実業団駅伝（ニューイヤー駅伝）で、強烈なラストスパートを武器に“口町ロケット”の愛称で親しまれた人気ランナーの引退に、ファンも惜別の声をあげている。

31歳の口町は市立川口高（現川口市立高）を経て東洋大に入学。学生駅伝では3年時に頭角を表すと、2015年の出雲駅伝で4区区間賞を獲得。続く全日本大学駅伝では3区区間賞でチームの優勝に貢献し、大会MVPに輝いた。箱根駅伝でも16年は6区4位、17年は3区3位と好走した。

SUBARU入社後は、ニューイヤー駅伝でも活躍。22年にはアンカーを務め、区間3位の力走を見せ、チームの2位に貢献した。長い手足を活かしたダイナミックな走りから繰り出される驚異のラストスパートは、人気ドラマにちなみ“口町ロケット”の愛称でファンに愛された。

SUBARU陸上競技部は公式Xで引退を発表。「長年、駅伝で活躍してくれた口町選手。ラストレースをぜひ現地で見届けてください」と記すと、ファンからは引退を惜しむコメントが相次いだ。

「口町ロケットを楽しみにしてた1人です ラストレースも頑張って下さい！」

「寂しいな。ダイナミックな走りでブレーキも少なく安定していた」

「俺たちの口町、ありがとう…」

「口町くんのあの我武者羅な感じの走りが好きでした」

「#口町ロケット も見納めですか…時の流れは速い」

「寂しいですが、最後に最高の口町ロケット打ち上げて下さい」

「口町選手 ニューイヤー駅伝で走る姿を見れなくなるのは残念です」

「口町ロケットは駅伝ファンの中では永遠です！ 高校時代東洋大時代からお疲れ様でした！」

「え！ロケットもう見られないの？！ 残念すぎる」

口町の引退レースは、15日に東京都・青梅市で開催される青梅マラソン（30キロ）となる。



（THE ANSWER編集部）