有楽製菓は、バレンタイン特別イベント「ブラックサンダー ドリームワクワクランド」を2月13日から2月15日まで下北沢 ADRIFTにて開催する。

「ブラックサンダー ドリームワクワクランド」は、「楽しくやろうぜぇ。」をテーマに開催される、ブラックサンダーの2026年のバレンタイン企画。イベント会場には、千本引き、エアキャッチ、クレーンゲーム、スロットの4種類のゲームが登場し、無料で参加できる。

さらに、イベント会場の物販コーナーでは、バレンタイン限定商品の「生ブラックサンダー GREAT SELECTIONS」と「ブラックサンダーGREAT ガトーショコラ」、「ブラックサンダー バレンタイン BOX」の販売も行なわれる。なお、物販コーナーでは、ゲームの参加有無を問わず商品を購入できる。

また、バレンタイン企画の一環として気軽に参加できるSNSキャンペーンが全7弾にわたり実施中（第1弾から4弾までのキャンペーンは終了）。今回は第5弾から第7弾までのキャンペーンが公開された。

【有楽製菓：「2026年のバレンタイン企画に込めた思い」】

2026年のブラックサンダーバレンタイン企画は、「楽しくやろうぜぇ。」をテーマに掲げました。バレンタインデーを取り巻く環境は年々変化し、かつては"誰かにチョコを贈る日"でしたが、近年は自分へのご褒美として楽しむ方も増えています。一方で「何を選べばいいかわからない」「少し面倒」と感じる声も聞こえ、楽しむハードルが上がっているのかもしれません。

そんな今だからこそブラックサンダーは「もっと気軽に、自由に、難しいことは考えず、チョコを楽しんでほしい」と願っています。「遊んで、食べて、とにかくチョコにワクワクしてほしい」という思いから「楽しくやろうぜぇ。」をテーマとしました。

ブラックサンダーは圧倒的ザクザク感とボリューム感に1本43円の手軽さを兼ね備えた、オナカとココロを満たすチョコバーです。「ブラックサンダー ドリームワクワクランド」をはじめ、誰もがワクワクする楽しい企画をお届けします。

「ブラックサンダー ドリームワクワクランド」

参加者は4つのゲームを順番にチャレンジし、ブラックサンダーの大量獲得を目指す。すべてのゲームを終えたら、袋詰めコーナーにてゲットした数を確認しながら持ち帰り用の袋にまとめていく。なお、参加には参加券が必要となっている。

【実施日時】2月13日（金）～2月15日（日）11時～18時

【場所】下北沢 ADRIFT（東京都世田谷区北沢 3-9-23）

【参加費】無料 ※1人1回まで

【参加券について】ゲームコンテンツは参加券を持っている人のみ参加できる。

配布場所：下北沢 ADRIFT 駐車場エリア

配布時間：イベント各日 10時30分（予定）

※イベント運営の安全性担保のため、配布時間が前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※近隣の皆さまへのご迷惑となる行為はお控えください。

※イベント当日は9時頃より参加券配布待機列の誘導を開始する予定です。9時以前に会場周辺での待機は近隣のご迷惑になりますので、ご遠慮ください。

※近隣への影響により、やむを得ず参加券の配布を中止する場合がございます。参加券の数には限りがございます。参加時間枠の指定はできません。あらかじめご了承下さい。

実施ゲーム

ブラックサンダー 千本引き

たくさんの紐の中から1本を選んで引く、ドキドキ感満載のゲーム。引いた紐の先にはブラックサンダーが付いており、結果によって獲得できる個数が変わる。何個もらえるかは引いてからのお楽しみ。

ブラックサンダー エアキャッチ

風で舞い上がるブラックサンダーのパッケージを制限時間内につかみ取り、その数に応じてブラックサンダーを獲得できる。反射神経と集中力が試される白熱すること間違いなしのゲーム。

ブラックサンダー クレーンゲーム

ブラックサンダーを景品にした、オリジナル仕様のクレーンゲーム。制限時間内は、クレーンゲームを自由に操作することができる。アームの動きを見極めながら狙いを定め、制限時間内にブラックサンダーの獲得を目指そう。

ブラックサンダー スロット

ボタン操作で挑戦できるスロットゲーム。絵柄が3つそろえばブラックサンダーを大量ゲットできるチャンスがあるかもしれない。結果が表示される瞬間までワクワク感を味わえる運試し要素満載のコンテンツとなっている。

【物販コーナー】2026年バレンタイン限定ブラックサンダーをイベント会場で販売！（数量限定）

生ブラックサンダー GREAT SELECTIONS

内容量：2本（WHITE 1本、 BLACK 1本）

販売価格：2,500円

商品説明: ブラックサンダーのザクザク感と、とろける生チョコレートの濃厚な味わいが楽しめる、バレンタイン限定「生ブラックサンダー」。WHITEとBLACKの2種アソート。

ブラックサンダーGREAT ガトーショコラ

内容量：10袋

販売価格：1,000円

商品説明：ちょっといいチョコレートを気軽に楽しめる、王道のガトーショコラをブラックサンダー流に表現。バレンタインならではの特別感のある味わいを気軽に楽しめる。個包装タイプ。

ブラックサンダー バレンタイン BOX

内容量：20本

販売価格：800円

商品説明：ブラックサンダーのキャラクターをデザインした箱と、全5種類のメッセージ付き個包装を採用した、バレンタイン限定仕様の商品

※製造工程上、デザインが全種類入らないことがあります。

バレンタイン当日まで毎日開催のSNSキャンペーンも後半戦に！

第5弾：好きな商品が自分で選べる！ブラックサンダーバイキング！

対象商品の中から好きな商品を3種類選べるキャンペーン。まさに“バイキング”を疑似体験できる。

【キャンペーン期間】

1月29日（木）12時～2月5日（木）11時59分

【賞品】

対象商品全14種類から好きな商品を3種類選べる。

【当選者数】

50名

【応募方法】

（1）ブラックサンダーの公式Xアカウント「ブラックサンダーさん【公式】（@Black_Thunder_）」をフォロー。

（2）キャンペーン投稿をリポスト。

さらに「#ブラックサンダーバイキング」をコメントすることで当選確率がアップする。

第6弾：10種類のブラックサンダーが詰まったバレンタインザクザクBOXプレゼント！

特別仕様のダンボールに詰められた10種類のシリーズ商品＆ブラックサンダー車缶のセットが当たる。

【キャンペーン期間】

2月5日（木）12時～2月14日（土）23時59分

【賞品】

ブラックサンダーシリーズ商品10種類（ブラックサンダーGREAT ガトーショコラ1袋、ブラックサンダー1箱、柿の種サンダー1箱、ミルクないちごのサンダー1箱、ブラックサンダー至福のバター1箱、ブラックサンダーうっとりジャンドゥーヤ1箱、白いブラックサンダー1箱、京都ブラックサンダー1箱、大阪ブラックサンダー1箱、沖縄ブラックサンダー1箱）＆ブラックサンダー車缶1個

【当選者数】

50名

【応募方法】

（1）ブラックサンダーの公式Xアカウント「ブラックサンダーさん【公式】（@Black_Thunder_）」をフォロー。

（2）キャンペーン投稿をリポスト。

第7弾：バレンタイン当日！96分間限定キャンペーン！

ブラックサンダーの「黒」にちなんで「96」分間限定キャンペーンが午前9時6分、午後9時6分の計2回実施される。

【キャンペーン期間】

第1弾：2月14日（土）9時6分～10時42分〈計96分間〉

第2弾：2月14日（土）21時6分（午後9時6分）～22時42分（午後10時42分）〈計96分間〉

【賞品】

第1弾：ブラックサンダー約1年分（計320本）

第2弾：ブラックサンダー2箱（計40本）

【当選者数】

第1弾：10名

第2弾：20名

【応募方法】

（1）ブラックサンダーの公式Xアカウント「ブラックサンダーさん【公式】（@Black_Thunder_）」をフォロー。

（2）キャンペーン投稿に指定のハッシュタグを付けて引用リポスト。

※各キャンペーンにつきまして、当選者のみにDMをお送りいたします。

※キャンペーン内容は変更になる場合もございます。

