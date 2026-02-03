乃木坂46川崎桜、抜群スタイル際立つミニスカ姿にファン悶絶「可愛さ100点」
【モデルプレス＝2026/02/03】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が2月1日、自身のInstagramを更新。グレーのセットアップとルーズソックスで抜群なスタイルを披露し、反響が集まっている。
【写真】22歳乃木坂「脚が綺麗」話題のミニスカ美脚ショット
川崎は「リアルミーグリありがとうございました」と感謝の言葉をつづり、イベント時のオフショットを投稿。グレーのセットアップに白のルーズソックスと茶色いローファーを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つ抜群のスタイルを披露している。
この投稿に「オーバーサイズのアウター似合ってる」「スタイル抜群」「可愛さ100点」「脚が綺麗」「色白美人」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
