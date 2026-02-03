菅原咲月（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/03】乃木坂46の菅原咲月が2月1日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のセットアップコーディネートを公開し、話題となっている。

【写真】20歳乃木坂副キャプテン「小顔際立つ」ミニ丈で抜群スタイル披露

◆菅原咲月、ミニスカートで美脚披露


菅原は「京都でのリアルミート＆グリート、サイン会ありがとうございました」と感謝の言葉をつづり、写真を投稿。ゴールドのボタンが目立つ黒のセットアップにブーツを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルを披露している。

◆菅原咲月の投稿に反響


この投稿に「脚が綺麗すぎる」「似合ってて可愛い」「シンプルに顔が良い」「小顔際立つ」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）

