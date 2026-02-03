乃木坂46梅澤美波、ミニスカショットに視線集中「無邪気で可愛い」「スタイル最高」
【モデルプレス＝2026/02/03】乃木坂46の梅澤美波が2月1日、自身のInstagramを更新。ドリンクを持ったオフショットを披露し、反響が集められている。
【写真】乃木坂キャプテン「無邪気で可愛い」ミニスカで色白美脚際立つ
梅澤は「あと2日」と記し、2月3日に発売する2nd写真集「透明な覚悟」（光文社）のカウントダウンとともに写真を投稿。長袖のブラウスにベージュのミニスカートを合わせ、スラリとした太ももが際立つショットを披露している。
この投稿に「無邪気で可愛い」「スタイル最高」「笑顔素敵」「服に合ってる」などと話題が集まっている。（modelpress編集部）
