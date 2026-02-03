ダムが干上がる記録的少雨、山火事多発のカラカラ乾燥、除雪・雪下ろしも間に合わない豪雪――。「2026年、お天気はどうなっていくのか」と、番組司会の宮根誠司アナはため息をついた。

春がなく、いきなり「夏」が来る

2026年2月2日放送の「情報ライブ ミヤネ屋」は、「寒波いつまで？」「今年も猛暑？」「台風・豪雨は？」と、異常続きの気象を取り上げ、三重大学大学院の立花義裕教授が解説した。立花教授は日本の四季が夏と冬だけになる「二季化」という言葉の生みの親だ。

立花教授によると、25年末から続いている寒波・乾燥とドカ雪は、北極の寒気が大きく下がってきていることに加えて、それによって太平洋の暖かい空気が上がってこられず、日本海は海水温が平年より高いことで起こっているのだという。

この異常天気、これからはどうなるのか。宮根アナは「立花先生の予報はこうです」と紹介した。2月は「寒気居座り。ドカ雪＆乾燥が続き、日本中の気象が極端化」するという。3月になるとようやく冬が終わって春めくが、4月は「一気に夏のような気温の日も予想され、熱中症に要注意」という。まさに、春がなく、いきなり「夏」が来る。

「今年もゾンビ梅雨で竜巻が同時多発」

そして、夏は「気温が高く雨も多くなり、40度超が当たり前」、秋は「台風など雨が多くなる可能性が高い」。立花教授は「今年もゾンビ梅雨で竜巻が同時多発し、竜巻のアメリカ化に警戒しなければならなりません」と警告する。

「ゾンビ梅雨は、いわゆる梅雨の時季じゃないのに、スコールのような雨が降るんですよね」と宮根アナが説明し、「先生、われわれはいま温暖化を止めることができるんでしょうか」と不安そうに聞く。立花教授は「CO2。今すぐ下げれば間に合います。もう時間がない」と力説し、宮根アナはうなずいた。

（シニアエディター 関口一喜）