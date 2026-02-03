“盗撮ハンター”22歳男を逮捕…大学生から10万円を脅し取った疑い　同様手口で数十人から計2000万円以上恐喝か

10代の男子大学生を恐喝し現金を脅し取ったとして1月31日、男が逮捕された。男は駅で盗撮しようとしていたとみられる大学生を脅し、10万円を支払わせた疑いが持たれている。

警視庁は男が同様の手口で計2000万円以上を恐喝していたとみて捜査している。

1月31日、東京・渋谷警察署でカメラが捉えたのは恐喝の疑いで逮捕された姫木虎太郎容疑者（22）だ。

事の発端は2025年5月、姫木容疑者は東京・豊島区のJR池袋駅のエスカレーターで、女性を盗撮しようとしていたとみられる10代の男子大学生を発見した。

その大学生からスマホを奪い取り、近くの公園に連れて行くと「自分のやったこと分かってんだろ。親にも迷惑掛かるぞ」などと恐喝した。

容疑否認も計2000万円以上を恐喝か

男子大学生に近くのATMで現金10万円を下ろさせ、金を脅し取った疑いがもたれている。

姫木容疑者は調べに対し「私には身に覚えがありません」と、容疑を否認している。

しかし、姫木容疑者のスマホに残されたメモなどから、同様の手口でこれまでに数十人の男性から合わせて2000万円以上を恐喝していたとみられている。

警視庁は、姫木容疑者が都内のターミナル駅で同様の犯行を繰り返していたとみて捜査している。

（「イット！」2月2日放送より）