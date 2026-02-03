【能登ルポ】瓦礫から救った酒米で仕込む「復興の酒」。被災を乗り超え心と味を受け継ぐ“能登衆”と再起動した街を訪ねて

2024（令和6）年の元日に能登半島を襲った震災。現在、輪島の街では復興はどこまで進んでいるのか。能登の冬といえば、新鮮な海の幸が旬を迎える時期。

そして、“日本四大杜氏”のひとつ「能登杜氏」のふるさと。酒造りが最盛期を迎える冬、震災を経た能登の「今」を訪ねた。

酒米が瓦礫の下敷きに…

震災から2年。輪島の街では復興が進みつつあるものの、まだ各所で道路のひび割れは目立ち、ブルーシートで覆われた家屋も数多く残っている。

それでも、能登を支える最大の産業である漁業は復活し、日々、新鮮な海の幸が水揚げされている。数は少ないながら飲食店も再開し、地元民はもちろん、観光客の受け入れも着実に進んでいるようだ。

能登半島で、水産業の他に忘れてはならないものといえば、お酒である。明治元年に創業し、能登・輪島の地で地元の「米」と「水」と「人」にこだわって酒造りを続けてきた「中島酒造店」もそのひとつだ。

この中島酒造店もまた、震災によって甚大な被害を受けている。石川県輪島市鳳至町で、酒を造り続けてきた建物が強い揺れによって屋根が落ち、隣接する住居と共にほとんどが壊れてしまったのだ。

現在、中島酒造店を率いる代表杜氏の中島遼太郎さんは言う。

「幸い家族は避難して全員無事だったのですが、酒蔵や併設された店舗の大半が倒壊し、瓦礫に埋まってしまいました。何より残念なのは、地震が起こる三日前、新酒のために入荷していたばかりの酒米（さかまい）が、下敷きになってしまったことなんです」

屋根を持ち上げ酒米を救出

中島酒造店が震災の被害にあったのは、実はこれが初めてではない。現在、8代目を務める遼太郎さんがまだ高校を卒業して間もない2007（平成19）年にも、震度6強の地震に見舞われて、酒蔵が倒壊しているのだ。

当時の当主だった父の中島浩司さんは、数千万円もの借金をして酒蔵を修復した。二度と同じ目に遭わぬよう、耐震工事も施した。その後、60歳の若さで浩司さんが亡くなると、息子の遼太郎さんが父の意志を継いで、中島酒造店の名前を守り続けてきた。その最中での、再びの震災である。

一時は絶望にくれた遼太郎さんだが、瓦礫の撤去を手伝ってくれている仲間から朗報がもたらされた。瓦礫に埋もれて駄目になったと思われた酒米が、どうやら無事らしいというのである。それは震災から17日目のことだった。

米がなければ酒は造れない。瓦礫を取り除き、ジャッキを噛ませて柱や屋根を持ち上げ、慎重に米袋を救出する。一部、袋が破れて米が散逸してしまったり、ガラス片が突き刺さったものもあったが、幸いなことに3トンほどの酒米を回収することができた。

酒蔵は今もその機能を失ったままだが、救出された米が確保できたことで、中島酒造店は再び息を吹き返した。現在は、同じく石川県小松市で160年もの歴史を持つ老舗の東酒造に協力を仰ぎ、遼太郎さんは能登を代表する酒のひとつ「能登末廣」を造り続けている。

「小松は本当にいいところです。いまは東酒造さんに助けていただいて酒作りをしていますが、少しでも早く輪島に戻って、以前のように酒造りをしたいです。ここでやっていたから、ここでまたやりたい」

輪島の酒が復活することは、輪島の復興でもあるのだと、中島さんは言う。

酒造りに適した石川県の風土

「日本四大杜氏」という言葉がある。岩手県の南部杜氏、新潟県の越後杜氏、兵庫県の但馬杜氏、そして石川県の能登杜氏。これら4つの杜氏集団を称して「日本四大杜氏」と呼ぶ。それほど能登半島という土地は、気候、風土において酒造りに適した土地なのだろう。

石川県は、県最大の一級河川である手取川を始めとする白山水系の水源に富んだ土地だ。その弱軟水を用いて造られる酒は、ふくよかで華やかな味わいが特徴とされている。それに加えて、石川県オリジナルの「百万石乃白」や「山田錦」など、全国的にも酒造りに好適と言われる米を使っていることから、能登の酒は米の味がはっきり現れる、とも言われている。

今回、中島遼太郎さんのお話は金沢にある「やちや酒造」の事務所をお借りして伺ったのだが、こちらの酒蔵もまた江戸初期から続く伝統ある酒蔵のひとつである。

やちや酒造は、1583（天正11）年に神谷内屋仁右衛門（かみやちやじんうえもん）が殿様用の酒造りをするために、前田利家公のお供をして尾張の国から移住したのが始まりとされている。

「和らぎ水」のルーツも能登だった

取材のあと、やちや酒造の四家（しやけ）杜氏、中島酒造店の中島杜氏らと酒席を共にした。そこで勧められるままに飲んだ「神泉」「宗玄」「加賀鳶」「天狗舞」といった石川県を代表する酒はどれも味わい豊かで、ついつい自分の限度量を超えて飲み過ぎてしまいそうになる。

そんなとき、四家さんからいいことを教わった。酒席で日本酒を長く楽しむためには、日本酒と同時に「水」をもらって飲めばいいというのだ。

酒好きは、どうしても「酒の席で水を飲むのはかっこ悪いのではいないか」と考えてしまいがちだ。しかし、現場で酒を造っている人たちは「決してそんなことはない」と口を揃えて言う。飲酒の合間に水を飲むことで舌をリセットできるし、酔いを抑えることもできて、一石二鳥なのだ。

このように、お酒の合間に水を飲むことは、筆者自身もこれまで気まぐれで実施してきたが、その行為に「和らぎ水（やわらぎみず）」という名前が付いていることは、今回初めて知った。

実は「和らぎ水」という名前は、先の中島さんのお母様がやはりお酒好きで、公募に応募して採用されたのが発祥なのだとか。いかにも良い水に恵まれた能登らしいエピソードである。

珠洲で見つけた小さなブックカフェ

金沢と輪島で地物の魚と酒を堪能した後は、能登半島でもより被害が大きかった珠洲にも足を伸ばしてみた。

今回の震災でもとくに被害が大きく、道路は崩れ、いまもまだ通行止めの区間があり、電柱は傾いたままで震災の傷跡を残している。それでも営業を再開した店はいくつもあり、着実に復興への歩みは進んでいる。

以前はタクシー会社だったという建物を利用して営業しているお店で朝食をとった。元々は珠洲市にあった「いろは書店」という、いわゆる町の本屋さんだ。地震によって店舗は倒壊してしまったが、運良く斜向いにタクシー会社の事務所が空いていた。

震災後、朝食をとれるようなお店がほとんどなかったので、その「いろは書店」と「カフェのらもじ」が共同で店を始め、ブックカフェとして営業を始めているのだ。そこではサンドイッチのセットをいただきながら、本を買うこともできる。

サンドイッチを食べていたら、店主から唐突に「○○さん（某有名女優）は好きですか？」と聞かれ、戸惑ってしまった。何事かと思ったら、つい先日もその女優がこの店に来たのだという。なるほど、店内にも何枚かポスターが貼られていて、サインも書かれている。

その女優さんは、かつて輪島を舞台とするドラマに主演したことがあり、珠洲にも何度かロケ撮影で訪れていた。その縁から炊き出しのボランティアなど、たびたび珠洲にも足を運んでくれているという。

筆者はあいにくその女優さんには詳しくないが、有名無名を問わず、この土地を愛する人は多い。日本列島は震災から逃れることはできないが、土地土地の味は時代を超えて引き継がれてゆくのだろう。

取材・文＝風来堂（とみさわ昭仁）