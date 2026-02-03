創立59年目で

JAL（日本航空）グループで那覇空港を拠点とするJTA（日本トランスオーシャン航空）が2026年2月3日、初めての国際線定期便となる「那覇〜台北線」を開設しました。同日午前8時ごろ、満席となる165人の乗客を乗せ、その初便が那覇空港を出発しています。

「ついにこの日がやってきました。創立59年目で初めての国際線定期便を就航することになりました。国際線就航は10年以上の検討を要し、本日をやっと迎えることができました」。JTAの野口 望社長は次のようにこの路線を紹介します。

JTAは、1967年、JALと地元企業の合弁で、島嶼県沖縄県内の島々を結ぶ航空会社「南西航空」として誕生。現在は14機のボーイング737を保有し、那覇空港を拠点に、これまで沖縄県内の離島路線を3路線、県外13路線の16路線を運航していました。

JTAによると、これまで国際線の展開は以前から検討していたとのことですが、現在が適切なタイミングと判断したため、このタイミングでの開設となったとのこと。需要が強いのは台北からの訪日旅行者ですが、沖縄県民にとっても近隣の台北への旅行機会を提供したいとしており、2国の旅行者が早い時間に現地に到着できるよう、午前の時間帯に出発するダイヤで設定されています。現状は1日1往復ですが、同社は「まずは台北線の成功に注力しつつ、将来的には路線の拡充も検討している」としています。

JTAの那覇〜台北線はエコノミー片道1万4500円から、プレミアムエコノミー片道3万3500円からとなり、国内線普通席をエコノミーとして、「クラスJ」をプレミアムエコノミーとして使用します。普通席ではオリオンビールや茶菓が、プレミアムエコノミーではオリオンビールや沖縄酎ハイ、軽食などが提供されています。

なお、初便には2025年1月にデビューした同社の新たな特別塗装機「結ジンベエ（機番：JA07RK）」が投入され、出発前には記念セレモニーなどが実施されています。