巨人に新加入したブライアン・マタ投手（２６）＝前レッドソックス傘下３Ａウースター＝が３日、宮崎キャンプ第１クール最終日に初めてブルペン入りした。最速１６０キロを誇る剛腕は座った捕手に対して直球、カットボール、ツーシームなどを計３５球投じた。切れ味鋭い球の数々に、見守っていたスタッフも「いいねぇ！」と思わず声をあげた。

メジャー経験こそないが、マイナー通算１５０登板（１０１先発）で３２勝、５１５イニングで５５３奪三振と高い奪三振率が魅力の大型右腕。２７日に来日し「環境に一日でも早く慣れたい」と翌日から即、ジャイアンツ球場で汗を流すなど順応に努めている。

新天地ではまず、先発起用される見込み。昨季３Ａでの４２登板は全てリリーフだったが、先発経験は豊富だ。オフに参加したベネズエラ・ウィンターリーグでも９登板中７先発し４勝２敗、防御率１・５７、３４回１／３で３４奪三振、与四球７と安定。「先発でもいけるんだという手応えを感じたのは大きなところ」と活躍に向けた準備が進んでいる。開幕ローテ入りに向けても「もちろん１００％狙っている」と気合十分だ。

◆ブライアン・マタ（Ｂｒｙａｎ Ｍａｔａ）１９９９年５月３日、ベネズエラ生まれ。２６歳。１７歳で米レッドソックスと契約。メジャー経験はなくマイナー通算１５０登板（１０１先発）３２勝３０敗、防御率３・６７、５１５イニングで５５３奪三振。１９０センチ、１０１キロ。右投右打。背番号４２。