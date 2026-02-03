【ニューヨーク＝木瀬武】米実業家のイーロン・マスク氏が率いる宇宙開発企業「スペースＸ」は２日、マスク氏が経営するＡＩ（人工知能）開発企業「ｘＡＩ」を買収したと発表した。

米ブルームバーグ通信によると、買収後の企業価値は１兆２５００億ドル（約１９０兆円）と見積もられ、年内の株式上場を予定している。

金額や買収の手法は明らかにしていない。米ウェブメディアのジ・インフォメーションは買収額は２５００億ドルだと報じた。マスク氏は声明で「ＡＩの発展は膨大な電力と冷却を必要とする大規模データセンター（ＤＣ）に依存しており、長期的には規模拡大の唯一の手段は宇宙になる」と述べた。

スペースＸは、再使用型のロケット打ち上げや衛星通信網「スターリンク」を手がけている。ｘＡＩは対話型ＡＩ「グロック」や、マスク氏が買収したＳＮＳの「Ｘ（旧ツイッター）」を傘下に持つ。

経営統合で宇宙とＡＩ事業の連携を強化し、競争が激化するＡＩの開発を優位に進める狙いとみられる。具体的には、ＡＩの計算処理やデータ解析に必要となる大規模なＤＣを、太陽光が豊富な宇宙に構築する。

マスク氏は米電気自動車（ＥＶ）大手テスラの最高経営責任者（ＣＥＯ）も務めている。開発したＡＩはテスラが今後商用化する最新の人型ロボットや自動運転タクシーなどでも活用が見込まれる。