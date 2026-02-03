IVE、正式カムバック前に“仕掛け”　先行公開曲『BANG BANG』をTikTokで公開へ

2ndフルアルバムでのカムバックを控えたガールズグループIVE（アイヴ）が、TikTokを通じて先行公開曲を初披露する。

IVEは本日（2月3日）18時、TikTokを通じて2ndフルアルバム『REVIVE+』の先行公開曲『BANG BANG』の音源の一部を公開する。

【写真】ウォニョン、“意外な”ボリューム感

『BANG BANG』は、EDMとエレクトロニックサウンドを軸に、ウエスタン・スウィングを取り入れたイントロから、直線的なビートとエネルギーが際立つトラックだ。

これまでIVEは、TikTokを通じて多彩なチャレンジやビハインド映像に加え、活動関連コンテンツまで幅広い動画を共有し、グローバルファンとの結びつきを築いてきた。また昨年には、3rdミニアルバムの先行公開曲『REBEL HEART』を通じた「バンドチャレンジ」で、ジャンルを横断するチャレンジの新たな地平を切り開き、圧倒的な話題性を証明した。

（画像提供＝STARSHIPエンターテインメント）IVE

IVEは、来る2月23日の『REVIVE+』のリリースを控え、完成度の高いプロモーションコンテンツを通じてカムバックムードを高める。その幕開けを告げる『BANG BANG』は、今回のTikTokでの先行公開を起点に、新譜への熱気をさらに増幅させる見通しだ。

なお、IVEは2ndフルアルバムのリリースに先立ち、2月9日18時に各種オンライン音楽配信サイトを通じて、先行公開曲『BANG BANG』を公開する。

◇IVE プロフィール

伝説的なガールズグループIZ*ONE出身のユジン（リーダー）とウォニョンを中心に、ガウル、リズ、イソ、そして日本人メンバーであるレイの6人で構成されたガールズグループ。公式デビュー前から優れたビジュアルで“全員センター級”と評された。2021年12月にデビューシングル『ELEVEN』を発売すると、7日という韓国音楽史上、最速で音楽番組1位に。続く2022年4月に発表した2ndシングル『LOVE DIVE』も各種チャートと音楽番組を席巻する大ヒットを記録し、デビューから半年でK-POP第4世代を代表するガールズグループとなった。2022年10月に『ELEVEN -Japanese ver.-』で日本デビューしている。