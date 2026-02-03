“女優業”が本格化！TWICE・ダヒョン、多彩な役柄で演技力を証明　さらなる飛躍に高まる期待

TWICEのダヒョンが、女優としての存在感を着実に築き、今後の演技活動への期待を高めている。

ダヒョンは2025年2月、映画『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』で女優デビューを果たした。同年9月には映画『全力疾走』（原題）にも出演し、注目の新人女優として印象を残した。年末には活動の場をドラマへと広げ、より成熟した表現力と感性で視聴者を引きつけた。

【写真】ダヒョン、“ファーストキス”の瞬間

ダヒョンは先月放送終了したJTBCドラマ『ラブ ミー』で、作家になる夢を叶えるため一歩ずつ前に進むチ・ヘオン役を演じ、現代を生きる若者の姿を自然に表現した。穏やかでありながら決して単調ではない内面の繊細さを丁寧に描き、友人への片思いに後から気づき、胸の高鳴りや痛みを抱えながら感情を育んでいくロマンスを落ち着いたトーンで描き、作品に安定感をもたらした。

（写真＝JYPエンターテインメント）ダヒョン

チ・ヘオンという人物像を的確に表現するため、ダヒョンは役作りにも力を注いだ。出版社の編集者という職業を深く理解するため、実際の編集者に会って話を聞き、日々の業務や服装といった細部まで調査。多くの人が共感できるキャラクターを目指したという。柔らかな声質はチ・ヘオンという人物に温かみを与え、「一人でいると一人だから寂しくて、誰かと一緒にいると一人になるのが怖くて寂しい。貧しくても孤独で、裕福でも孤独だ。 孤独ほど公平なものはない」という印象的なセリフも自然に語り、見る者の心に静かに寄り添った。

ダヒョンはこれまでの出演作でも演技力で注目を集めてきた。映画『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』では、誰もが憧れる“初恋の少女”である学生時代のソナと、成長したソナの両方を演じ分け、胸がときめく笑顔から切ない涙まで幅広い感情表現を披露。映画『全力疾走』では、走ることで“生”を実感するイム・ジウン役を演じるため、キャラクター研究に加え自身の経験も投影し、優れたキャラクター解釈力を証明した。

ドラマ『ラブ ミー』では、さらに磨きのかかったセリフ回しと表現力が光り、視聴者からは「TWICEのダヒョンだと気づくまで時間がかかるほど自然な演技だった」「キャラクターの魅力に加え、ダヒョンが作り出す安心感のおかげで登場が待ち遠しかった」「今後の女優活動にも期待したい」といった声が寄せられた。

演技挑戦のニュースとともに期待を集めてきたダヒョンは、満足度の高い活躍で女優デビュー初年度を成功裏に終えた。さまざまな役柄を通して多彩な顔を見せてきた彼女が、2026年も「女優ダヒョン」と「TWICEのダヒョン」としてどのような歩みを見せていくのか、注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇ダヒョン プロフィール

1998年5月28日生まれ。本名キム・ダヒョン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビュー。色白で可愛いビジュアルの持ち主で、グループ内ではリードラッパーを担当している。バラエティ番組で存在感を発揮することが多く、親しみやすい魅力で多くのファンを魅了している。2025年2月21日に韓国で公開の映画『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』で、TWICEメンバー初の女優デビューを果たした。