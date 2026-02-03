人気芸人、timelesz菊池風磨と大学の同級生だった「女の子が集まっちゃって」卒業式の目撃談にスタジオ驚き
【モデルプレス＝2026/02/03】timelesz（タイムレス）の菊池風磨が2日、日本テレビ系のレギュラー冠番組「timeleszファミリア」（毎週月曜よる24時29分〜）に出演。ゲストの人気芸人が菊池の学生時代のエピソードを語る場面があった。
【写真】timelesz菊池風磨と大学の同級生だった人気芸人
この日の番組には、timeleszの猪俣周杜が冠番組で共演したことのあるお笑いコンビ・バッテリィズと、テレビ朝日系のレギュラー番組「ニカゲーム」（毎週水曜深夜1時58分〜）で共演中のお笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリがゲスト出演した。
ゲームのペア決めでは、ケムリが菊池をチョイス。その理由として「僕、風磨さんと同じ慶應なんですけど、同級生」と菊池と大学の同級生だった共通点があると明かし、timeleszメンバーからは驚きの声が上がった。
さらに、ケムリは「僕、卒業式で風磨さん見てますからね」と告白。「すっごい遠くからみんなで『アレが菊池風磨らしいぞ』って言ってて。女の子が集まっちゃって、真ん中に風磨さんいて『スイミー』みたいになってた」と偶然目撃した風磨の様子を話した。
この放送を受け、SNS上ではファンから「同級生だったなんて知らなかった」「衝撃」「慶應ボーイコンビ激アツ」「卒業式で目撃してたのすごいな〜」「風磨くんのモテエピソード聞けて嬉しい」「『スイミー』の例えがわかりやすすぎる」と喜びの声が上がっている。
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】timelesz菊池風磨と大学の同級生だった人気芸人
◆菊池風磨、人気芸人と大学の同級生だった
この日の番組には、timeleszの猪俣周杜が冠番組で共演したことのあるお笑いコンビ・バッテリィズと、テレビ朝日系のレギュラー番組「ニカゲーム」（毎週水曜深夜1時58分〜）で共演中のお笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリがゲスト出演した。
さらに、ケムリは「僕、卒業式で風磨さん見てますからね」と告白。「すっごい遠くからみんなで『アレが菊池風磨らしいぞ』って言ってて。女の子が集まっちゃって、真ん中に風磨さんいて『スイミー』みたいになってた」と偶然目撃した風磨の様子を話した。
◆ケムリのエピソードに反響
この放送を受け、SNS上ではファンから「同級生だったなんて知らなかった」「衝撃」「慶應ボーイコンビ激アツ」「卒業式で目撃してたのすごいな〜」「風磨くんのモテエピソード聞けて嬉しい」「『スイミー』の例えがわかりやすすぎる」と喜びの声が上がっている。
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】