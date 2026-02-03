NCT¡¦¥æ¥¦¥¿¡õSnow Man¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¹ë²Ú2SHOT¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¥·¥º¥Ë·ó¥¹¥ÎÃ´¤Î»ä´¿´î¡×¡ÚPHOTO¡Û
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×NCT¤Î¥æ¥¦¥¿¡ÊÃæËÜÍªÂÀ¡Ë¤¬¡¢Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤È¤Î¹ë²Ú¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
µî¤ë2·î2Æü¡¢¥æ¥¦¥¿¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSnow Man¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢´Ú¹ñ¤Ë·¯Î×
¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÜÆü¿ë¤Ë¡ª¿ë¤Ë¡ª±Ç²è¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡Ù´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¸ÄÀË¤«¤Ê»¦¤·²°5¿Í¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¶ÃØ³¤Î¥À¥ó¥¹¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª¡ªºÇ¹â¤Î±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÊ¸¾Ï¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥æ¥¦¥¿¤¬½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡Ù¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤È¤¤ÎÎ¢Â¦¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Î¥æ¥¦¥¿¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¥¥ã¥¹¥È¤È¤â¤ËÇò¿§¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëº´µ×´ÖÂç²ð¤È¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¥¢¥¤¥É¥ëÆ±»Î¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢µ®½Å¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÍªÂÀ¤¯¤ó¤È¤µ¤Ã¤¯¤ó¡¢2¿Í¤È¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥·¥º¥Ë¡ÊNCT¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Ç¤¢¤ê¥¹¥Î¥ª¥¿¤Î»ä´¿´î¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢±Ç²è¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡Ù¤ÏÍè¤ë3·î6Æü¤Ë¸ø³«Í½Äê¤À¡£
¡þ¥æ¥¦¥¿ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯10·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¤ÏÃæËÜÍªÂÀ¡£2016Ç¯7·î¡¢NCT 127¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥ê¡¼¥É¥À¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤ËÅìÊý¿Àµ¯¤ò¸«¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ò»Ö¤¹¡£2012Ç¯¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤ÎÂçºå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿SM¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Ëþ16ºÐ¤Î»þ¤ËÅÏ´Ú¡£Ìó4Ç¯´Ö¡¢Îý½¬À¸¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿¡£SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½êÂ°¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ÁÈ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÆüËÜ¿Í¤À¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡ØHiGH¡õLOW THE WORST X¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜ¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£