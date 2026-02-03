BTSの完全体カムバックステージ、Netflixで世界同時生中継決定　ソウル中心部から世界190地域へ

ソウルの光化門広場で繰り広げられるBTSのカムバックステージが、全世界に向けて生中継される。

BTSは、来る3月21日20時（日本時間）、ソウル・光化門広場にて「BTS COMEBACK LIVE: ARIRANG」を開催する。

【写真】BTS・VとJUNG KOOK、“恋人つなぎ”ショット

今回の公演は、同名のニューアルバムの発売を記念して設けられたものだ。タイトル曲を含む新曲のステージを、韓国を代表する空間のひとつである光化門広場で初公開するという点で、より大きな意味を持つ。

特に、光化門広場で歌手が単独公演を行うのは今回が初めて。BTSは、このステージを通じて韓国文化史に新たな1ページを刻むことになる。

BTSは2020年、米NBCの人気番組『ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン』の特別週間企画「BTS Week」の一環として、景福宮の勤政殿と慶会楼を背景にステージを披露したことがある。

約5年半ぶりに都心の真ん中で行われる今回の公演は、BTSの新たな出発を告げる特別な瞬間になると期待されている。

「BTS COMEBACK LIVE: ARIRANG」は、Netflixとのコラボにより実施される。韓国で開催される主要イベントが、Netflixを通じて190余りの国や地域の視聴者にリアルタイムで生中継されるのは、今回が初の事例だ。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）BTS

BTSのカムバックステージは、このように世界をつなぐ大規模イベントとして企画され、グループのグローバルな影響力を改めて証明する。

所属事務所BIGHIT MUSICは、「新譜『ARIRANG（アリラン）』は、BTSの出発点とアイデンティティ、そして今彼らが伝えたい感情を込めたアルバムだ。『アリラン』という言葉が持つ象徴的な意味も踏まえ、韓国を代表する空間で初ステージを用意したかった」と述べ、カムバックステージに光化門広場を選んだ理由を説明した。

このほか、3月27日には新アルバム制作の過程を描いたドキュメンタリー映画『BTS: THE RETURN』が、Netflixで独占公開される。本作は、約3年9カ月ぶりに新譜を発表する彼らが、音楽制作の中で抱いた葛藤と、「今のBTS」が完成していく過程を収めた作品となる見通しだ。

なお、3月20日13時に発売される5thフルアルバム『ARIRANG』には、全14曲が収録される。チームのアイデンティティ、郷愁、そして深い愛という普遍的な感情を扱った本アルバムは、世界中の音楽ファンの共感を呼ぶものと期待されている。