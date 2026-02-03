【「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」関連ガンプラ商品】 2月3日より順次予約開始

BANDAI SPIRITSは、「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」関連ガンプラ商品ページを公開した。各商品は2月3日より順次予約受付を開始する。

1月30日より公開されている映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」に登場するモビルスーツがHGガンプラで立体化する。

ラインナップには主人公、ハサウェイ・ノアが駆る「Ξガンダム」をはじめ、「アリュゼウス」、「メッサーM01型」が登場。さらに、「閃光のハサウェイシリーズ」のHGガンプラに対応した「ガンダムデカール」も発売する。

HG 1/144 アリュゼウス

4月 発売予定

価格：13,200円

HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)

4月 発売予定

価格：7,700円

ガンダムデカールNo.143 HG 1/144 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ汎用(2)

4月 発売予定

価格：550円

HG 1/144 メッサーM01型 (ガウマン機)

5月 発売予定

価格：3,740円

