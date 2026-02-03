「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」関連ガンプラ商品ページが公開「HG 1/144 アリュゼウス」などの情報が公開
【「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」関連ガンプラ商品】 2月3日より順次予約開始
BANDAI SPIRITSは、「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」関連ガンプラ商品ページを公開した。各商品は2月3日より順次予約受付を開始する。
1月30日より公開されている映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」に登場するモビルスーツがHGガンプラで立体化する。
ラインナップには主人公、ハサウェイ・ノアが駆る「Ξガンダム」をはじめ、「アリュゼウス」、「メッサーM01型」が登場。さらに、「閃光のハサウェイシリーズ」のHGガンプラに対応した「ガンダムデカール」も発売する。
HG 1/144 アリュゼウス
4月 発売予定
価格：13,200円
HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)
4月 発売予定
価格：7,700円
ガンダムデカールNo.143 HG 1/144 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ汎用(2)
4月 発売予定
価格：550円
HG 1/144 メッサーM01型 (ガウマン機)
5月 発売予定
価格：3,740円
【HOBBY NEW ITEM INFO.】- BANDAI SPIRITS ホビー事業部 (@HobbySite) February 3, 2026
2026年4月発売予定！
本日以降、順次店頭やWEBにて予約受付開始！
HG 1/144 アリュゼウス
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』より、超大型MS アリュゼウスをHG史上最高峰の再現度で立体化!
劇中に登場する4形態への変形を再現！
詳細はこちら！… pic.twitter.com/2a9uOl84Bo
(C)創通・サンライズ