LANEIGE新作クッションが進化。マットもツヤも叶える最新NEO

韓国発グローバルビューティーブランドLANEIGEから、累計販売1000万個*¹を突破したベストセラークッションがフルリニューアル。軽さとカバー力を両立してきたNEOクッションが、仕上がりと持続力をさらに進化させて登場します。毛穴を美しくぼかすマット、光を纏うグロウ。なりたい肌印象に寄り添う2タイプで、毎日のベースメイクが新しいステージへと進みます♡

毛穴を忘れる無重力マット肌

「ネオクッションザマット」は、毛穴に着目した進化型マットクッション。一度のタッチで100時間³崩れにくい仕上がりを叶えます。

3種のパウダーが毛穴の凹凸をなめらかに整え、均一で自然な肌印象へ。水や汗、マスクにも強い6プルーフ処方で、美しさを長時間キープします。

マットなのに24時間⁴うるおいを守る処方で、乾燥しにくいのも魅力です。

SUQQUファンデーションが進化。艶の頂点へ導く新作リクイド誕生

光を操る透明ツヤグロウ

「ネオクッションザグロウ」は、キメに着目した全方位ツヤ設計。72時間³どの角度から見ても美しいツヤ感が続きます。

肌表面をなめらかに整え、光を均一に反射することで、毛穴やくすみを自然にカバー。重ねるほどに澄んだ輝きをプラスし、内側からにじむような透明感²を演出します。]

素肌のようなつけ心地で、ツヤ肌派に心強い存在です。

共通パフとカラーで自在に調整

両タイプ共通のデュアルチップハートパフは、広範囲から細部まで簡単にカバー可能。均一な塗布と高い密着力で、仕上がりの完成度を高めます。

カラーは全5色展開で、肌トーンに合わせた選択が可能。マットもグロウも、理想の肌表現に合わせて自在に使い分けられます。

ネオクッションザマット



価格：3,300円（税込）

容量：15g

SPF42PA+++

展開色：全5色（17N・21C・21W・23N・25C）

発売日：2026年2月21日（土）Qoo10先行、2026年3月1日（日）全国発売

ネオクッションザグロウ



価格：3,300円（税込）

容量：15g

SPF50+PA+++

展開色：全5色（17N・21C・21W・23N・25C）

発売日：2026年2月21日（土）Qoo10先行、2026年3月1日（日）全国発売

*¹2020年～2025年12月末グローバル累計販売数量基準、ラネージュネオクッション

*²メイクアップ効果による

*³当社調べ（効果には個人差があります）

*⁴当社調べ

なりたい肌で選ぶ、新しいNEO

軽さ、密着力、持続力を磨き上げたLANEIGEの新NEOクッション。毛穴レスなマットも、透明感あふれるグロウも、その日の気分やシーンで選べるのが嬉しいポイントです。

肌そのものを美しく見せる仕上がりで、ベースメイクの満足度を格上げ。自分らしい肌印象を、毎日のメイクで楽しんでみてください♪